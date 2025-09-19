वास्तु शास्त्र: घर में वास्तु दोष का संकेत देते हैं ये 7 लक्षण, जानिए बचाव के उपाय

वास्तु दोष दूर कर जीवन सुखी बनाएं

ये 7 लक्षण वास्तु दोष के स्पष्ट संकेत हैं। बचाव के लिए साफ-सफाई, सही दिशा, मंत्र जप और यंत्र स्थापना अपनाएं। वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें। नियमित उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख-समृद्धि बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)