वास्तु शास्त्र: घर में वास्तु दोष का संकेत देते हैं ये 7 लक्षण, जानिए बचाव के उपाय

अगर घर में बिना वजह आर्थिक तंगी या अचानक खर्चे बढ़ रहे हैं, तो यह उत्तर दिशा (कुबेर कोण) में दोष का संकेत है। इससे धन प्रवाह रुक जाता है। वास्तु दोष से बचने के लिए उत्तर दिशा को साफ रखें। अगर किसी वजह से वास्तु दोष की स्थिति बन रही है, तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए वास्तु यंत्र स्थापित करें।
घर के सदस्यों को बार-बार बीमारी होना उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में दोष का लक्षण है। इससे जल तत्व असंतुलित होता है। इस दिशा में गलती से भी टॉयलेट ना बनाएं। अगर आपके घर में ईशान कोण संबंधित वास्तु दोष है, तो इससे बचाव के लिए ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं।
परिवार में लगातार झगड़े होना दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) में दोष का संकेत है। इससे पृथ्वी तत्व प्रभावित होता है। इस दिशा में भारी सामान रखें। घर में विधि-विधान से वास्तु पिरामिड स्थापित करने से भी वास्तु दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है।
घर में सामान बार-बार टूटना ब्रह्म स्थान (घर का मध्य) में दोष का लक्षण है। इससे आकाश तत्व असंतुलित होता है। वास्तु दोष से बचने के लिए ब्रह्म स्थान खाली रखें।
टपकते नल या रिसाव कर्ज बढ़ने का वास्तु लक्षण है, जो जल तत्व की कमी दर्शाता है। अगर घर में कोई नल खराब हैं, तो उन्हें तुरंत ठीक कराएं, उत्तर दिशा में जल स्रोत रखें और नीले रंग का उपयोग करें।
घर में गंदगी या कोनों में कचरा मानसिक तनाव का संकेत है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। वास्तु दोष से बचाव के लिए घर की नियमित सफाई करें।
बार-बार दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य दक्षिण दिशा में दोष का लक्षण है। इससे अग्नि तत्व प्रभावित होता है। इससे बचाव के लिए दक्षिण में लाल रंग का उपयोग करें, हनुमान चालीसा पाठ करें और वास्तु यंत्र स्थापित करें।
ये 7 लक्षण वास्तु दोष के स्पष्ट संकेत हैं। बचाव के लिए साफ-सफाई, सही दिशा, मंत्र जप और यंत्र स्थापना अपनाएं। वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें। नियमित उपायों से घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख-समृद्धि बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)