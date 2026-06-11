दौड़ते हुए 7 घोड़ों से लेकर उगते हुए सूरज समेत लैपटॉप स्क्रीन पर लगाएं ये 6 तस्वीरें, नौकरी में होगी तरक्की

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ तस्वीरें हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती हैं। अगर अपने करियर में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो वास्तु की 6 तस्वीरें आपके काम को आसान बना सकती हैं। ये तस्वीरें ना सिर्फ मन को सुकून देने वाली होती हैं बल्कि नए-नए मौकों को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर लेती हैं। नीचे देखें कुछ ऐसी तस्वीरों को।
वास्तु के अनुसार ये दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर को काफी लकी माना जाता है। मान्यता है कि इस तस्वीर को पास रखने से तरक्की जल्दी होती है और करियर में नए-नए मौके मिलना शुरू हो जाते हैं।
लैपटॉप के लॉक स्क्रीन या फिर बैकग्राउंड पर उगते सूरज की तस्वीर लगाएंगे तो इससे कई फायदे होंगे। आपकी सोच सकारात्मक होगी। साथ ही इससे आपको टाइम टू टाइम अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
वास्तु के अनुसार लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर नेचर से जुड़ी तस्वीर होगी तो इससे मन को सुकून मिलेगी ही। साथ ही ये तरक्की और जिंदगी में स्मूदली आगे बढ़ने के संकेत के रूप में भी देखा जाता है।
अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर बहते हुए पानी की तस्वीर लगाएंगे तो ये शुभ होगा। माना जाता है कि इस तस्वीर से जिंदगी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। इसे मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगाना शुभ माना जाता है।
वास्तु शास्त्र में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और मंजिल वाली तस्वीरों को करियर ग्रोथ से ही जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है ऐसी तस्वीर हमें अपना बार-बार लक्ष्य याद दिलाती है। ऐसे में मेहनत करने का हौसला बना रहता है।
अगर आप अपने परिवार या फिर किसी भी अच्छे पल की तस्वीर को लैपटॉप की स्क्रीन पर लगाएंगे तो जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीर से अच्छे काम के लिए मोटिवेशन बनी रहती है। डिस्क्लेमर इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।