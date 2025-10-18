Vastu Tips: घर में सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं वास्तु के ये 7 प्रभावशाली चिन्ह, जानिए इनसे जुड़े हर नियम

इन चिन्हों से बनाएं घर स्वर्ग

इन 7 चिन्हों को सही दिशा में लगाने से सुख-समृद्धि दोगुनी हो जाती है। नियम: चिन्ह साफ रखें, ज्योतिषी से सलाह लें। गलत दिशा से वास्तु दोष बढ़ता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।