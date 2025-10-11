दिवाली पर फेंगशुई की इन 7 चीजों से सजाएं अपना घर, परिवार में बढ़ेगी खुशियां और बरकत

फेंगशुई से रोशन दिवाली

दिवाली पर फेंगशुई की इन 7 चीजों-हंसते बुद्धा, धन कटोरा, वेल्थ टोड, क्रिस्टल ट्री, वाटर फाउंटेन, शुभ रंग और डीक्लटरिंग से घर सजाने से ची ऊर्जा संतुलित होती है। ये उपाय परिवार में खुशियां, स्वास्थ्य और आर्थिक बरकत लाते हैं। घर को साफ रखें और सकारात्मकता अपनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)