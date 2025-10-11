दिवाली पर फेंगशुई की इन 7 चीजों से सजाएं अपना घर, परिवार में बढ़ेगी खुशियां और बरकत

फेंगशुई में हंसते बुद्धा (लाफिंग बुद्धा) खुशी, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। दिवाली पर इसे घर के दक्षिण-पूर्व कोने (धन क्षेत्र) में रखें। यह परिवार में सकारात्मकता लाता है, तनाव कम करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। प्लास्टिक की बजाय धातु या लकड़ी का बुद्धा चुनें। इसे ऊंचे स्थान पर रखें ताकि ची ऊर्जा ऊपर की ओर बह सके।
धन का कटोरा (वेल्थ बाउल) फेंगशुई में समृद्धि का शक्तिशाली उपकरण है। इसमें सिक्के, क्रिस्टल और फूल डालें। दिवाली पर इसे मुख्य द्वार के पास या लिविंग रूम के दक्षिण-पूर्व में रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। कटोरा हमेशा भरा रखें, क्योंकि खाली कटोरा नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इससे परिवार में बरकत बढ़ेगी।
तीन पैरों वाला वेल्थ टोड (मनी फ्रॉग) फेंगशुई में धन और अवसरों को आकर्षित करता है। दिवाली पर इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में मुंह करके मुख्य द्वार की ओर रखें। यह सिक्कों पर बैठा दिखे तो और बेहतर होगा। मनी फ्रॉग आर्थिक वृद्धि लाता है और परिवार की खुशहाली बढ़ाता है। ध्यान रखें, इसे कभी पीठ की ओर न रखें, वरना धन बाहर जा सकता है।
क्रिस्टल ट्री (मनी ट्री) फेंगशुई में विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इसमें सिट्रीन या एमेथिस्ट जैसे पीले क्रिस्टल लगे हों, तो दिवाली पर उत्तर-पूर्व कोने में रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है, स्वास्थ्य सुधारता है और परिवार में खुशियां लाता है। क्रिस्टल को साफ रखें ताकि ऊर्जा अवरुद्ध ना हो। यह घर को ऊर्जावान बनाता है।
इनडोर वाटर फाउंटेन फेंगशुई में धन के प्रवाह का प्रतीक है। दिवाली पर इसे उत्तर दिशा में रखें, जहां जल तत्व मजबूत होता है। बहता पानी ची को सक्रिय करता है, तनाव कम करता है और परिवार में शांति लाता है। छोटी फाउंटेन चुनें और साफ पानी रखें। इससे आर्थिक बरकत और खुशहाली बढ़ेगी।
फेंगशुई में रंग ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। दिवाली पर लाल (उत्तेजना), हरा (वृद्धि) और पीला (समृद्धि) रंगों का उपयोग करें। पर्दे, कुशन या दीवारों की सजावट में इन रंगों को शामिल करें। दक्षिण-पूर्व में हरा और उत्तर में नीला रखें। ये रंग सकारात्मक ची को आकर्षित करते हैं, परिवार में खुशियां बढ़ाते हैं और बरकत लाते हैं। गहरे काले रंग से बचें।
दिवाली पर फेंगशुई की इन 7 चीजों-हंसते बुद्धा, धन कटोरा, वेल्थ टोड, क्रिस्टल ट्री, वाटर फाउंटेन, शुभ रंग और डीक्लटरिंग से घर सजाने से ची ऊर्जा संतुलित होती है। ये उपाय परिवार में खुशियां, स्वास्थ्य और आर्थिक बरकत लाते हैं। घर को साफ रखें और सकारात्मकता अपनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)