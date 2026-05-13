पूजा की थाली इन 7 चीजों के बिना मानी जाती है अधूरी, एक-एक का है खास महत्व

ऐसी होनी चाहिए पूजा की थाली

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत खास महत्व माना जाता है। किसी भी शुभ काम, व्रत या त्योहार पर पूजा की थाली हमेशा सजाई जाती है। मान्यता है कि पूजा की थाली में रखी हर चीज केवल परंपरा नहीं होती बल्कि उसका कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व भी होता है। कहा जाता है कि सही तरीके से सजाई गई पूजा की थाली घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि लेकर आती है। इसी वजह से पूजा के समय कुछ चीजों को हमेशा थाली में रखना जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं उन 7 जरूरी चीजों के बारे में और जानते हैं उसका मतलब।