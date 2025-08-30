7 days wise color clothes to wear daywise kis rang ke kapde pahne chahie Day Wise Clothes Color: दिन के हिसाब से करें कपड़ों के रंगों का चयन, मिलेंगे कई फायदे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणDay Wise Clothes Color: दिन के हिसाब से करें कपड़ों के रंगों का चयन, मिलेंगे कई फायदे

Day Wise Clothes Color: दिन के हिसाब से करें कपड़ों के रंगों का चयन, मिलेंगे कई फायदे

हफ्ते के सातों दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। ये किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में दिन के हिसाब से अगर कपड़ों के रंग का चयन किया जाए तो इसके खूब फायदे मिलते हैं। जानिए सोमवार से लेकर रविवार तक किस रंग के कपड़े पहने जाने चाहिए?

Garima SinghSat, 30 Aug 2025 02:55 PM
1/8

दिन के हिसाब से चुनें कपड़ों का रंग

हफ्ते के सातों दिन का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है। इसी के साथ इसका संबंध रंगों से भी होता है। अगर दिन के हिसाब से कपड़ों के रंग चुनकर पहने जाए तो इसका जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जानिए आखिर सोमवार से लेकर रविवार तक किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए?

2/8

सोमवार को सफेद रंग पहनें

सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग से मन इधर-उधर नहीं भागता है। मन शांत भी रहेगा और हफ्ते की शुरुआत भी पॉजिटिव तरीके से होगी। सफेद रंग को पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है।

3/8

मंगलवार को लाल रंग पहनें

मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित होता है। मंगल ग्रह का संबंध सीधे तौर पर लाल रंग से होता है। ऐसे में इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। लाल रंग काफी एनर्जेटिक होता है और इसे साहस का प्रतीक भी मानते हैं।

4/8

बुधवार को हरा रंग पहनें

बुधवार का संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध का संबंध हरे रंग से हैं। ऐसे में इस दिन इस रंग के कपड़े पहनने से खूब तरक्की मिलती है। साथ ही जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसमें सुधार आने लगता है।

5/8

गुरुवार को पीला रंग पहनें

गुरुवार का दिन जूपिटर यानी गुरू ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इस दिन पीला रंग पहनना अच्छा होता है। इस दिन पीला रंग पहनने से कुंडली में गुरू की स्थिति ठीक होती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पीले रंग को ज्ञान और समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है।

6/8

शुक्रवार को गुलाबी रंग पहनें

शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से मन खुश रहता है। वहीं मां लक्ष्मी की भी कृपा सदैव बनी रहती है। गुलाबी के अलावा शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं।

7/8

शनिवार को नीले-काले रंग पहनें

शनिवार शनि ग्रह से संबंधित है। ऐसे में इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े पहनना सही रहता है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से राहु और केतु के प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। वहीं शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। वैसे काले रंग का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए।

8/8

रविवार को लाल और नारंगी रंग पहनें

रविवार का दिन सूर्यदेव का होता है। ऐसे में इस दिन सूर्य के रंगों वाले शेड्स ही पहनने चाहिए। रविवार के दिन नारंगी और लाल रंग पहनना शुभ होता है। इन रंगों की वजह से हर काम में सफलता मिलती है।

Astrology