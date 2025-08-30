Day Wise Clothes Color: दिन के हिसाब से करें कपड़ों के रंगों का चयन, मिलेंगे कई फायदे

शनिवार को नीले-काले रंग पहनें

शनिवार शनि ग्रह से संबंधित है। ऐसे में इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े पहनना सही रहता है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से राहु और केतु के प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। वहीं शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। वैसे काले रंग का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए।