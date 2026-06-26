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पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत कर प्रेम बढ़ाएंगे ये 7 ज्योतिषीय उपाय, दूर होंगी सारी परेशानियां

पति-पत्नी के रिश्ते में कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर तनाव और मनमुटाव हो जाता है। लंबे समय तक चला यह झगड़ा रिश्ते को कमजोर कर देता है। सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम वापस लाया जा सकता है।

Navaneet RathaurJun 26, 2026 05:17 pm IST
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बेडरूम की सही व्यवस्था

बेडरूम में बिस्तर कभी भी खिड़की के एकदम पास या चिपकाकर ना रखें। इससे पति-पत्नी के बीच तनाव और अशांति बढ़ सकती है। अगर जगह की कमी हो, तो सिरहाने और खिड़की के बीच पर्दा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और रिश्ते में शांति बनी रहती है। बेडरूम साफ-सुथरा और हल्के रंगों वाला रखें।

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घर में रोज दीपक जलाएं

रोज सुबह-शाम घर में घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह उपाय घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखता है। दीपक जलाते समय पति-पत्नी दोनों साथ बैठकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है।

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बुधवार को मौन व्रत रखें

बुधवार के दिन मौन व्रत रखें और सामान्य पूजा करें। इस दिन बोलने से बचें। मौन व्रत से मन की अशांति कम होती है और पति-पत्नी के बीच की दूरियां घटती हैं। मौन रहने से क्रोध पर नियंत्रण रहता है और रिश्ते में समझ बढ़ती है।

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सोमवार को शिव जी की उपासना

सोमवार को भगवान शिव की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। शिव जी की कृपा से वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पति-पत्नी दोनों साथ पूजा करें तो विशेष फल मिलता है।

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तकिए के नीचे कपूर रखें

अपने जीवनसाथी को बताए बिना उनके तकिए के नीचे छोटा सा कपूर रखें। सुबह उठकर उसे निकालकर जला दें। यह उपाय रिश्तों में छिपी नकारात्मकता को दूर करता है और प्यार बढ़ाता है। यह सरल उपाय कई परिवारों में कलह कम करने में कारगर साबित हुआ है।

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मंत्र जाप का विशेष उपाय

पति-पत्नी दोनों सुबह मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जाप करें - 'ॐ श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ॐ नमः'। रोज 5 माला जाप 21 दिनों तक करें। इससे गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है।

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विष्णु और लक्ष्मी जी को खीर का भोग

7 दिनों तक लगातार विष्णु जी और मां लक्ष्मी को केसर वाली खीर का भोग लगाएं। उन्हें पीले और लाल फूल चढ़ाएं। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

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सुखमय रहेगा वैवाहिक जीवन

इन उपायों को नियमित करने पर इनका असर गहरा होता है। पति-पत्नी को साथ में पूजा-पाठ करना चाहिए। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें। इन उपायों के साथ धैर्य और प्रेम बनाए रखें, तो वैवाहिक जीवन सुखमय और मजबूत बनेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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