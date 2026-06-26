पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत कर प्रेम बढ़ाएंगे ये 7 ज्योतिषीय उपाय, दूर होंगी सारी परेशानियां

सुखमय रहेगा वैवाहिक जीवन

इन उपायों को नियमित करने पर इनका असर गहरा होता है। पति-पत्नी को साथ में पूजा-पाठ करना चाहिए। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें। इन उपायों के साथ धैर्य और प्रेम बनाए रखें, तो वैवाहिक जीवन सुखमय और मजबूत बनेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।