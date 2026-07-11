Vastu Shastra: दूसरों की इन 6 चीजों को भूलकर भी ना करें इस्तेमाल, जानिए क्यों मानते हैं अशुभ?

रूमाल

दूसरों का रूमाल इस्तेमाल करना भी वास्तुशास्त्र में सही नहीं माना जाता है। वास्तु में ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी निजी चीजों को अलग रखना बेहतर होता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।