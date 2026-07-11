Vastu Shastra: दूसरों की इन 6 चीजों को भूलकर भी ना करें इस्तेमाल, जानिए क्यों मानते हैं अशुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करने से हमें थोड़ा बचना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि इन चीजों के साथ जुड़ी एनर्जी हमारी जिंदगी पर बुरा प्रभाव छोड़ सकती हैं।
अक्सर लोग आपस में अदला-बदली करके एक-दूसरे की घड़ी पहन लेते हैं लेकिन वास्तु में इस आदत को शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल घड़ी हर व्यक्ति के अच्छे-बुरे समय का प्रतीक होती है। ऐसे में अपनी घड़ी पहनना ही सही रहता है।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से किसी का पेन काफी लंबे समय तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर किसी से जरूरी काम के लिए पेन लिया हो तो उसे इस्तेमाल करने के बाद तुरंत लौटा देना चाहिए नहीं तो इससे करियर में रुकावटें पैदा होती हैं।
दूसरों की ज्वेलरी को भी पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता है कि ज्वेलरी व्यक्ति के ग्रह एनर्जी से जुड़े होते हैं। ऐसे में इन्हें बहुत ही सोच-समझकर ही पहनना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से कभी किसी के जूते चप्पल भी नहीं पहनने चाहिए। वास्तु में मान्यता है कि दूसरों के जूते-चप्पल पहनने से नेगेटिवि एनर्जी और परेशानियां हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है।
ये पूरी तरह से बहुत ही पर्सनल चीज है। इसका इस्तेमाल खुद ही करना चाहिए। किसी दूसरे के कंघी इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसका संबंध व्यक्ति की एनर्जी से ही होता है। ऐसे में इसे मांगकर इस्तेमाल ना करने से बचें।
दूसरों का रूमाल इस्तेमाल करना भी वास्तुशास्त्र में सही नहीं माना जाता है। वास्तु में ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है। अपनी निजी चीजों को अलग रखना बेहतर होता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।