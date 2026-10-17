रात में बाल संवारने से लेकर नाखून काटने तक, महिलाओं के लिए क्यों वर्जित हैं ये 6 काम?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त का समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन समय होता है। इस समय घर-परिवार में पवित्रता, शांति और सकारात्मकता का वातावरण होना बेहद जरूरी है। शाम के समय महिलाओं के द्वारा कुछ कामों को करने से घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है और मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। आइए जानते हैं रात के समय किन कामों को करने से बचना चाहिए।
परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं को रात में बाल खुले रखकर सोने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। इसी वजह से पुराने समय में रात के वक्त बाल बांधकर रखने की सलाह दी जाती थी। कुछ मान्यताओं में खुले बालों को अशुभ भी माना गया है।
धार्मिक मान्यताओं में रात के समय इत्र लगाने को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि खुशबू की वजह से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। इस कारण महिलाओं ही नहीं, पुरुषों को भी रात में इत्र लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, इत्र लगाने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह मान्यता परंपराओं से जुड़ी है।
घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर शाम ढलने के बाद नाखून काटने से मना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। ऐसे में इस वक्त नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
कई महिलाएं रात को सोने से पहले बालों में कंघी करती हैं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में सूर्यास्त के बाद बाल संवारने से बचने की सलाह दी गई है। माना जाता है कि शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इस दौरान बालों का टूटकर इधर-उधर बिखरना शुभ नहीं है। इसी वजह से बालों को सूर्यास्त से पहले संवार लेने की बात कही जाती है।
रात का समय आराम करने और मन को शांत रखने के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसे में इस दौरान घर में बेवजह बहस या झगड़ा करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में भी घर की शांति को सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। रात में विवाद होने से मन अशांत रह सकता है और नींद पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दिनभर की नाराजगी को रात में बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझा लिया जाए।
मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद का समय शांत रहना चाहिए। इसी वजह से रात में जोर-जोर से ठहाके लगाने और शोर मचाने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे घर का माहौल प्रभावित होता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है।
धार्मिक परंपराओं में संध्या काल को पूजा-पाठ और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए खास माना गया है। इस दौरान बेवजह शोर, झगड़े और अव्यवस्था से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि शांत और साफ-सुथरे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सूर्यास्त के आसपास घर में दीपक जलाना, पूजा करना और वातावरण को व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है।
रात में बाल खुले रखने, इत्र लगाने या नाखून काटने से जुड़ी बातें मुख्य रूप से पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं। इनका पालन कई परिवार आज भी करते हैं। वहीं, झगड़े से बचना, घर में शांति रखना और सोने से पहले दिनचर्या व्यवस्थित करना व्यावहारिक रूप से भी उपयोगी है। इन मान्यताओं को समझते समय उनके धार्मिक संदर्भ और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े पहलुओं, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।