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रत्नशास्त्र: गलती से भी इन 5 राशि के लोगों को नहीं पहनना चाहिए मोती, जान लें इसके सही नियम

ज्योतिष में रत्न धारण करने का विशेष महत्व है। हर रत्न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। मोती रत्न चंद्रमा का प्रतिनिधि माना जाता है। कई लोग बिना सोचे-समझे मोती पहन लेते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए शुभ नहीं होता है। गलत व्यक्ति के लिए यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। सही नियम जानकर ही मोती धारण करना चाहिए।

Navaneet RathaurJul 24, 2026 04:13 pm IST
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मोती रत्न का ज्योतिषीय महत्व

मोती का संबंध चंद्र देव से है। चंद्रमा मन, भावनाओं और माता का कारक होता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उसे मानसिक तनाव और बेचैनी ज्यादा रहती है। मोती धारण करने से मन शांत होता है और डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह रत्न भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

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किन पांच राशियों को नहीं पहनना चाहिए?

वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि या लग्न वाले लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए। इन राशियों के स्वामी शुक्र, बुध या शनि हैं। मोती इन ग्रहों के साथ मेल नहीं खाता है। इस रत्न का गलत धारण करने से नुकसान होने की संभावना रहती है। इन जातकों को विशेषज्ञ की सलाह के बिना मोती नहीं पहनना चाहिए।

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क्यों नुकसान पहुंचा सकता है?

इन 5 राशियों में मोती पहनने से मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। चंद्रमा का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। इससे तनाव, भ्रम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसलिए इन राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए।

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किन राशियों के लिए शुभ है मोती?

मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि या लग्न के लोगों के लिए मोती पहनना शुभ माना जाता है। इन जातकों को मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। सिंह, तुला और धनु लग्न वाले विशेष दशाओं में ही इसे धारण कर सकते हैं। हमेशा कुंडली देखकर ही निर्णय लें।

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किन रत्नों के साथ पहन सकते हैं

मोती को केवल पुखराज और मूंगा के साथ धारण करना चाहिए। ये रत्न एक-दूसरे के अनुकूल होते हैं। हीरा, नीलम, पन्ना और गोमेद के साथ मोती कभी ना पहनें। रत्नों गलत संयोजन से ग्रहों का प्रभाव बिगड़ सकता है। ऐसे में ज्योतिष अनुसार सही जोड़ी चुनना बहुत जरूरी है।

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मोती धारण करने के सही नियम

मोती को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनें। आमतौर पर छोटी उंगली या अनामिका में धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को शुद्ध करके पहनना शुभ माना जाता है। धारण से पहले गंगाजल और दूध से शुद्ध करें। वजन कुंडली के अनुसार तय करें।

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धारण करने से पहले सावधानी जरूरी

बिना ज्योतिषी की सलाह के मोती ना पहनें। नकली या टूटा रत्न कभी धारण ना करें। किसी और के पहने हुए मोती को बिना शुद्ध किए ना अपनाएं। कुछ दिनों तक प्रभाव देखें। अगर कोई नकारात्मक बदलाव लगे, तो तुरंत उतार दें।

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सही सलाह से ही लाभ मिलेगा

मोती शक्तिशाली रत्न है, लेकिन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सही नियम और विशेषज्ञ की सलाह से ही इसका शुभ फल मिलता है। मनमानी से धारण करने से बचें। सही तरीके से पहना मोती जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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