रत्नशास्त्र: गलती से भी इन 5 राशि के लोगों को नहीं पहनना चाहिए मोती, जान लें इसके सही नियम

सही सलाह से ही लाभ मिलेगा

मोती शक्तिशाली रत्न है, लेकिन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सही नियम और विशेषज्ञ की सलाह से ही इसका शुभ फल मिलता है। मनमानी से धारण करने से बचें। सही तरीके से पहना मोती जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।