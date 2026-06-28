Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

कहीं आप भी तो नहीं करते हैं खाना खाते समय ये गलती! घर में इन 5 जगहों पर भोजन करना होता है अशुभ

भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का माध्यम नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक पवित्र संस्कार समझा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, भोजन का स्थान, दिशा और वातावरण हमारे स्वास्थ्य, मन और घर की ऊर्जा को सीधे प्रभावित करता है।

Navaneet RathaurJun 28, 2026 08:09 pm IST
1/9

गलत जगहों पर बैठकर भोजन करना

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुविधा के चलते कहीं भी बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन इससे अनजाने में कई तरह की समस्याएं घर में आ सकती हैं। गलत जगहों पर बैठकर खाना खाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और अशुभ प्रभाव पड़ता है।

2/9

भोजन का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है

वास्तु शास्त्र में भोजन को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है। सही स्थान पर भोजन करने से शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है। गलत जगह पर खाना खाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका असर स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए भोजन हमेशा शांत, साफ और व्यवस्थित जगह पर करना चाहिए।

3/9

बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की गलती

बिस्तर पर बैठकर भोजन करना वास्तु के अनुसार सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। बिस्तर आराम और नींद का स्थान है, जबकि भोजन अग्नि तत्व से जुड़ा है। दोनों को मिलाने से घर की ऊर्जा बिगड़ती है। इससे व्यक्ति आलसी होता जाता है, पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है।

4/9

गंदी या अव्यवस्थित जगह पर भोजन

गंदी जगह पर खाना खाने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार, ऐसी जगह पर भोजन करने से स्वास्थ्य खराब होता है और मन अशांत रहता है। अगर घर में कोई कोना गंदा या अव्यवस्थित है, तो वहां भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पूरे परिवार की सकारात्मकता प्रभावित होती है।

5/9

पूजा घर के पास भोजन करना

पूजा घर अत्यंत पवित्र स्थान होता है। वहां भोजन करने से उसकी पवित्रता प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र में पूजा स्थल और भोजन स्थल को अलग-अलग रखने की सलाह दी गई है। पास में बैठकर खाना खाने से घर में तनाव बढ़ सकता है और आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है।

6/9

चूल्हे या गैस के पास भोजन

रसोई में चूल्हे के पास बैठकर खाना खाना भी वास्तु दोष पैदा करता है। इससे घर के सदस्यों के बीच अनावश्यक विवाद और तनाव बढ़ सकता है। भोजन बनाने और खाने का स्थान अलग होना चाहिए। गैस के पास खाने से पाचन कमजोर होता है और परिवार में कलह की संभावना बढ़ जाती है।

7/9

मुख्य दरवाजे या चौखट के पास भोजन

मुख्य दरवाजे के पास भोजन करना वास्तु के नियमों के खिलाफ है। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इससे आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक अशांति हो सकती है। भोजन हमेशा मुख्य द्वार से दूर शांत जगह पर करना चाहिए।

8/9

सही स्थान पर भोजन के फायदे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, डाइनिंग टेबल या साफ, व्यवस्थित जगह पर भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन शांत रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। भोजन करते समय शांत वातावरण बनाएं, टीवी या मोबाइल बंद रखें। इससे भोजन का पूरा पोषण शरीर को मिलता है।

9/9

वास्तु दोष से बचाव के उपाय

अगर गलती से गलत जगह पर भोजन की आदत पड़ गई है, तो उसे धीरे-धीरे बदलें। घर में एक निश्चित और साफ जगह तय करें। सीढ़ियों के नीचे, पूजा घर के पास या मुख्य दरवाजे के पास कभी ना खाएं। नियमित रूप से घर की सफाई करें और भोजन से पहले थोड़ी देर शांत बैठकर प्रार्थना करें। इन छोटे बदलावों से घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणकहीं आप भी तो नहीं करते हैं खाना खाते समय ये गलती! घर में इन 5 जगहों पर भोजन करना होता है अशुभ