कहीं आप भी तो नहीं करते हैं खाना खाते समय ये गलती! घर में इन 5 जगहों पर भोजन करना होता है अशुभ

वास्तु दोष से बचाव के उपाय

अगर गलती से गलत जगह पर भोजन की आदत पड़ गई है, तो उसे धीरे-धीरे बदलें। घर में एक निश्चित और साफ जगह तय करें। सीढ़ियों के नीचे, पूजा घर के पास या मुख्य दरवाजे के पास कभी ना खाएं। नियमित रूप से घर की सफाई करें और भोजन से पहले थोड़ी देर शांत बैठकर प्रार्थना करें। इन छोटे बदलावों से घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।