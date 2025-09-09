बुधवार के दिन करें ये 5 उपाय, भगवान गणेश के आशिर्वाद से दूर होगी हर बाधा

बुधवार को गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें। दूर्वा गणपति को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। दूर्वा को गंगाजल से धोकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र के साथ अर्पित करें। यह उपाय धन, समृद्धि और कार्यों में सफलता दिलाता है।
गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर पर बेसन या चावल के आटे से बने मोदक बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। यह उपाय गणेश जी की कृपा को आकर्षित करता है और परिवार में सुख-शांति व समृद्धि लाता है।
बुधवार को सुबह या शाम गणेश चालीसा का पाठ करें। यह पाठ सभी विघ्नों को दूर करता है और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाता है। पाठ के बाद 'संकट मोचन गणेश स्तोत्र' का जप करें। यह उपाय मानसिक शांति, बुद्धि और कार्यों में सफलता प्रदान करता है। शांत स्थान पर दीपक जलाकर पाठ करें।
बुधवार को गणेश जी को हल्दी की माला अर्पित करें। हल्दी की माला गुरु ग्रह से जुड़ी है और गणेश जी को प्रसन्न करती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और धन-धान्य में वृद्धि लाता है। माला को पूजा के बाद गणेश मंदिर में रखें।
बुधवार को गणेश मंदिर में हरी मूंग की दाल, नारियल या तिल का दान करें। यह दान पितृ दोष और बाधाओं को दूर करता है। दान करते समय 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें। यह उपाय गणेश जी का आशीर्वाद दिलाता है और जीवन में स्थिरता व समृद्धि लाता है।
बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें या पूजा स्थल पर हरा कपड़ा बिछाएं। हरा रंग बुध ग्रह और गणेश जी से जुड़ा है। पूजा में हरे फूल या पत्तियां चढ़ाएं। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। घर में हरे पौधे जैसे तुलसी रखना भी शुभ है।
बुधवार को दूर्वा, मोदक, गणेश चालीसा, हल्दी माला और दान जैसे 5 उपाय करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय बाधाओं को दूर कर सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाते हैं। नियमित और श्रद्धा से इनका पालन करें। गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सौभाग्य से भर देगा।