बुधवार के दिन करें ये 5 उपाय, भगवान गणेश के आशिर्वाद से दूर होगी हर बाधा

मोदक का भोग लगाएं

गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर पर बेसन या चावल के आटे से बने मोदक बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। यह उपाय गणेश जी की कृपा को आकर्षित करता है और परिवार में सुख-शांति व समृद्धि लाता है।