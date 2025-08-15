5 vastu tips to ace your job interview with success वास्तु शास्त्र: जॉब इंटरव्यू के लिए जाते समय फॉलो करें ये टिप्स, मिलेगी सफलता
प्राइवेट से लेकर सरकारी जॉब पाने के लिए लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। वास्तु के कुछ आसान टिप्स आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ इंटरव्यू में सफलता दिला सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet Rathour
Fri, 15 Aug 2025 11:04 PM
1/7

सही दिशा में निकलें

वास्तु के अनुसार, घर से निकलते समय उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुंह करके निकलना शुभ होता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका पहला कदम इस दिशा में हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी।

2/7

हरे रंग का उपयोग करें

वास्तु में हरा रंग समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। इंटरव्यू के लिए कपड़े चुनते समय हल्के हरे रंग का टाई, दुपट्टा या बैग शामिल करें। यह रंग आपकी ऊर्जा को संतुलित रखता है और इंटरव्यूअर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान रखें, रंग बहुत चटक नहीं होना चाहिए।

3/7

साफ-सुथरे जूते पहनें

वास्तु के अनुसार, साफ-सुथरे जूते पहनना आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और अनुशासन को दर्शाता है। गंदे या टूटे-फूटे जूते नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए काले या भूरे जूते चुनें। यह छोटा कदम आपकी छवि को बेहतर बनाएगा।

4/7

सही समय पर निकलें

वास्तु में समय का विशेष महत्व है। इंटरव्यू के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच घर से निकलें। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। देर से निकलने से बचें, क्योंकि यह तनाव और नकारात्मकता को बढ़ा सकता है।

5/7

मंत्रों का जाप करें

वास्तु के साथ-साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले 'ॐ गं गणपतये नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार जाप करें। यह आपके मन को शांत रखेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मंत्र जाप के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुंह करें।

6/7

बैग में रखें ये शुभ वस्तु

वास्तु के अनुसार, इंटरव्यू के लिए अपने बैग में कोई शुभ वस्तु जैसे छोटी गणेश मूर्ति, तुलसी का पत्ता या स्फटिक माला रखें। ये वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और नकारात्मकता को दूर रखती हैं। ध्यान रखें कि वस्तु साफ और पवित्र हो।

7/7

सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास

वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण नियम है सकारात्मक सोच। इंटरव्यू के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें। घर से निकलने से पहले एक गहरी सांस लें और खुद को सफलता की कल्पना करें। वास्तु के साथ आपकी मानसिक तैयारी आपको इंटरव्यू में निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी।

