वास्तु शास्त्र: जॉब इंटरव्यू के लिए जाते समय फॉलो करें ये टिप्स, मिलेगी सफलता

सही समय पर निकलें

वास्तु में समय का विशेष महत्व है। इंटरव्यू के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच घर से निकलें। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। देर से निकलने से बचें, क्योंकि यह तनाव और नकारात्मकता को बढ़ा सकता है।