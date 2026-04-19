Vastu Tips: घर पर लगी बुरी नजर छिन लेती है खुशहाली, इन 5 वास्तु उपायों से पाएं राहत

सुरक्षा का कवच है पॉजिटिव एनर्जी

बुरी नजर से बचाव के लिए वास्तु के ये सरल उपाय बहुत प्रभावी हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। याद रखें, सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध मन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।