वास्तु शास्त्र: जॉब इंटरव्यू में सफलता दिलाएंगे ये 5 उपाय

हरे रंग का उपयोग करें

वास्तु के अनुसार, हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है, जो संचार और बुद्धि का प्रतीक है। इंटरव्यू के लिए हरे रंग के कपड़े पहनें या हरे रंग का रुमाल रखें। कमरे में हरे पौधे, जैसे मनी प्लांट रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, जिससे इंटरव्यू में सफलता मिलती है।