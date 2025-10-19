वास्तु शास्त्र: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा

उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा लगाने से जल तत्व पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे जीवन में शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं, मानसिक शांति के साथ ही स्वास्थ्य में जबरदस्त लाभ मिलता है। साफ पानी हमेशा भरा रखें और इसे रोजाना चालू करते रहें। यहां तक कि छोटा मिनी फव्वारा भी उतना ही शुभ फल देता है।
उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र को स्थापित करने से धन में अपार वृद्धि होने लगती है और कारोबार में तरक्की मिलती है। तांबे या चांदी का यंत्र ही चुनें। रोज सुबह इसका अभिषेक करें और 'ॐ यक्षाय कुबेराय नमः' मंत्र का जप करें। कुबेर यंत्र को पूजा स्थान में उत्तर दिशा में ही लगाएं।
तिजोरी को उत्तर दिशा में ही रखें ताकि इसका मुंह कभी दक्षिण की ओर न हो। लकड़ी या धातु की बनी तिजोरी सबसे शुभ साबित होती है। इससे तिजोरी हमेशा भरी रहती है, धन की हानि पूरी तरह रुक जाती है और आय के नए-नए स्रोत अपने आप खुलने लगते हैं। तिजोरी के अंदर मां लक्ष्मी की तस्वीर जरूर रखें।
उत्तर दीवार पर बहते झरने या नदी की फोटो लगाने से घर के लड़ाई-झगड़े पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आ जाती है और पारिवारिक एकता हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। ऐसी फोटो लगाने से सकारात्मक वाइब्स घर भर में फैल जाती हैं।
उत्तर दिशा में चांदी या पीतल का कछुआ रखें और इसका सिर हमेशा उत्तर की ओर ही रखें। इससे धन पूरी तरह स्थिर रहता है, नौकरी और व्यापार में स्थिरता आ जाती है। यह धन संचय का सबसे चमत्कारी उपाय है।
उत्तर दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखें और नीले-हरे रंगों का ही प्रयोग करें। मछली एक्वेरियम या नीला क्रिस्टल भी यहीं शुभ रहता है। इससे कुबेर देव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गलत वस्तुओं जैसे काला रंग को कभी स्थान ना दें।
उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा, कुबेर यंत्र, तिजोरी, झरना फोटो और धातु कछुआ रखने से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सुख-शांति घर में स्थायी रूप से बस जाती है और आपकी किस्मत पूरी तरह चमक उठती है। वास्तु विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि इन उपायों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारियों, विभिन्न धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।