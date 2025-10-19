वास्तु शास्त्र: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा

उत्तर दिशा में बदलाव

उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा, कुबेर यंत्र, तिजोरी, झरना फोटो और धातु कछुआ रखने से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सुख-शांति घर में स्थायी रूप से बस जाती है और आपकी किस्मत पूरी तरह चमक उठती है। वास्तु विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि इन उपायों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारियों, विभिन्न धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।