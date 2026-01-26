वास्तु शास्त्र: मेहनत से कमाया पैसा भी नहीं टिकता और हमेशा रहती है आर्थिक तंगी, तो इन 5 उपायों से पाएं राहत

उत्तर-पूर्व दिशा के नियम

उत्तर-पूर्व दिशा को वास्तु में लक्ष्मी का कोना माना जाता है। अगर इस दिशा में टॉयलेट, भारी सामान, जूते-चप्पल, कचरा या बंद स्टोरेज है, तो धन का प्रवाह रुक जाता है। इस कोने को हमेशा साफ, खुला और हल्का रखें। यहां तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या लोटस फूल का गमला रखें। उत्तर-पूर्व में कभी भी लाल रंग ना इस्तेमाल करें। ईशान कोण में पानी का पात्र (कलश) रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है। यह उपाय सबसे पहले अपनाएं, क्योंकि अधिकांश आर्थिक तंगी का कारण इसी दिशा का दोष होता है।