वास्तु शास्त्र: मेहनत से कमाया पैसा भी नहीं टिकता और हमेशा रहती है आर्थिक तंगी, तो इन 5 उपायों से पाएं राहत

अगर आपके भी घर में बार-बार खर्च बढ़ रहे हैं और बचत नहीं हो पा रही है, तो वास्तु के कुछ उपायों से इस समस्या से राहत पा सकते हैं। आज हम आपको कुछ सबसे आसान और शक्तिशाली वास्तु उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाने से पैसा टिकना शुरू हो जाएगा और धन की बरकत बढ़ेगी।
उत्तर-पूर्व दिशा को वास्तु में लक्ष्मी का कोना माना जाता है। अगर इस दिशा में टॉयलेट, भारी सामान, जूते-चप्पल, कचरा या बंद स्टोरेज है, तो धन का प्रवाह रुक जाता है। इस कोने को हमेशा साफ, खुला और हल्का रखें। यहां तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या लोटस फूल का गमला रखें। उत्तर-पूर्व में कभी भी लाल रंग ना इस्तेमाल करें। ईशान कोण में पानी का पात्र (कलश) रखने से धन का प्रवाह बढ़ता है। यह उपाय सबसे पहले अपनाएं, क्योंकि अधिकांश आर्थिक तंगी का कारण इसी दिशा का दोष होता है।
मुख्य द्वार घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर मुख्य द्वार पर नेगेटिव चिन्ह या गंदगी रहती है, तो धन घर में टिकता नहीं है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल या पीले रंग से स्वास्तिक और ॐ का चिन्ह बनाएं। द्वार पर नींबू-मिर्च की माला टांगें और इसे हर 15 दिन पर बदलें। कभी भी गेट के सामने कूड़ा, जूते-चप्पल या टूटी चीजें ना रखें। यह उपाय घर में धन के रिसाव को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है।
वास्तु में बाथरूम और किचन धन हानि के मुख्य कारण माने जाते हैं। बाथरूम उत्तर-पूर्व, पूर्व या ईशान कोण में ना हो। किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें और ढक्कन नीचे रखें। किचन में गैस स्टोव और सिंक के बीच कम से कम 3-4 फीट की दूरी रखें। इन नियमों का पालन करने से धन का अनावश्यक खर्च रुकता है।
धन रखने वाली तिजोरी या लॉकर की दिशा वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार, तिजोरी उत्तर या पूर्व दिशा में खुलनी चाहिए और इसके सामने कभी भी शीशा यानी दर्पण नहीं होना चाहिए। तिजोरी को कभी खाली ना रखें - हमेशा कुछ ना कुछ धन या सोना रखें। वास्तु के अनुसार, तिजोरी में श्री यंत्र, कवच या लक्ष्मी यंत्र रखने से धन की स्थिरता बढ़ती है।
ये 5 वास्तु उपाय नियमित रूप से अपनाने से घर से आर्थिक तंगी और धन का रिसाव रुक जाता है। मेहनत से कमाया पैसा टिकने लगता है और धीरे-धीरे समृद्धि बढ़ती है। वास्तु कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। इन नियमों का पालन श्रद्धा से करें, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी।
आज से तिजोरी उत्तर में करें, बाथरूम सही दिशा में बनवाएं, किचन में अग्नि संतुलन को ठीक करें, ईशान कोण को साफ रखें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ चिन्ह बनाएं। ये उपाय सरल हैं, लेकिन बहुत प्रभावी हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।