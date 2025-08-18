वास्तु टिप्स: व्यापार-कारोबार में मंदी से नुकसान, बरकत बढ़ाएंगे ये खास उपाय

मुख्य द्वार वास्तु

वास्तु के अनुसार, दुकान या कार्यालय का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह धन और ग्राहकों के प्रवाह को बढ़ाता है। द्वार पर किसी भी प्रकार की रुकावट, जैसे कचरा या टूटी वस्तुएं, ना रखें। स्वास्तिक या गणेश जी का चित्र लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।