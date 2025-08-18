5 vastu remedies for business growth wealth and prosperity वास्तु टिप्स: व्यापार-कारोबार में मंदी से नुकसान, बरकत बढ़ाएंगे ये खास उपाय
गलत वास्तु के कारण व्यवसाय में मंदी, नुकसान, और बाधाएं आ सकती हैं। वास्तु के सही उपाय अपनाकर आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस फोटो गैलरी में हम ऐसे खास वास्तु टिप्स साझा करेंगे, जो आपके कारोबार में बरकत बढ़ाएंगे।

Navaneet RathaurMon, 18 Aug 2025 10:50 PM
मुख्य द्वार वास्तु

वास्तु के अनुसार, दुकान या कार्यालय का मुख्य द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह धन और ग्राहकों के प्रवाह को बढ़ाता है। द्वार पर किसी भी प्रकार की रुकावट, जैसे कचरा या टूटी वस्तुएं, ना रखें। स्वास्तिक या गणेश जी का चित्र लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

कैश काउंटर की सही दिशा

कैश काउंटर या गल्ला उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह कुबेर की दिशा मानी जाती है। गल्ले को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। इसमें पुराने बिल या टूटे-फूटे सामान ना रखें। गल्ले के पास लक्ष्मी-कुबेर यंत्र स्थापित करें। इससे धन का आगमन बढ़ता है और व्यापार में स्थिरता आती है।

माल का भंडारण सही दिशा में

वास्तु के अनुसार, स्टॉक या माल का भंडारण दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में करें। यह दिशा स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। भारी सामान को दक्षिण दिशा में रखें, जबकि हल्का सामान उत्तर-पूर्व में रखें। स्टोर रूम में अव्यवस्था से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और व्यापार में बाधा डालता है।

मालिक की बैठने की जगह

व्यवसाय के मालिक या प्रबंधक का बैठने का स्थान दक्षिण, पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मालिक का चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करता है। टूटी कुर्सी या मेज का उपयोग ना करें, क्योंकि यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है।

पूजा स्थल का महत्व

दुकान या कार्यालय में छोटा सा पूजा स्थल उत्तर-पूर्व दिशा में बनाएं। यहां लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। रोजाना दीपक जलाएं और स्वच्छता बनाए रखें। पूजा स्थल पर धूल या अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो व्यापार में मंदी ला सकती है। नियमित पूजा से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है।

रंगों का सही उपयोग

वास्तु के अनुसार, कार्यस्थल पर हल्के और सकारात्मक रंग, जैसे सफेद, हल्का नीला या हल्का हरा उपयोग करें। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। दक्षिण दिशा में लाल या नारंगी रंग का उपयोग करें, जो ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है। गहरे रंगों से बचें, क्योंकि ये नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं।

वास्तु से समृद्धि

वास्तु शास्त्र के इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने व्यापार में मंदी को दूर कर सकते हैं। सही दिशा, स्वच्छता, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके कारोबार में बरकत लाएगा। इन उपायों से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी।

