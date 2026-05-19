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ग्रह दोष दूर कर किस्मत चमकाते हैं ये 5 तरह के दान, जीवन में बढ़ती है सुख-शांति और खत्म हो जाती है हर परेशानी

हिंदू धर्म में दान को महान पुण्य कर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से किया गया दान ना सिर्फ ग्रह दोषों को शांत करता है, बल्कि व्यक्ति के भाग्य को भी चमका देता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है।

Navaneet RathaurMay 19, 2026 04:54 pm IST
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दान करने के फायदे

सही तरीके से दान करने से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। ज्योतिष के अनुसार, कुछ विशेष प्रकार के दान ग्रहों को मजबूत करते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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दान क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

धर्म शास्त्र के अनुसार, जब हम दान करते हैं, तो हमारी कुंडली में छिपे दोष शांत होते हैं और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। खासकर शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के बुरे प्रभाव को दान से कम किया जा सकता है। नियमित दान से व्यक्ति के मन में संतोष और शांति का भाव बढ़ता है, जो जीवन की हर परेशानी को कम करने में सहायक होता है।

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अन्नदान - सबसे बड़ा पुण्य

अन्नदान को सभी दानों में सर्वोत्तम माना गया है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। आटा, चावल, दाल, गेहूं या तैयार भोजन का दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। जिनकी कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव ज्यादा है, उनके लिए अन्नदान विशेष रूप से लाभकारी है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

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जलदान - प्यास बुझाने का पुण्य

गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना या प्याऊ लगवाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जलदान से सूर्य और चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं। इससे मानसिक तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं। मटका, घड़ा या बोतल में पानी दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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कपड़ों का दान - बढ़ेगा सौभाग्य और सम्मान

कपड़े दान करना मां लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कार्य है। सफेद, पीला या लाल रंग के वस्त्र ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। खासकर महिलाओं के लिए वस्त्रदान सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है।

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शिक्षा सामग्री का दान

किताबें, कॉपियां, पेन, स्कूल बैग या अन्य स्टेशनरी का दान करना बुध ग्रह को मजबूत करता है। इससे बुद्धि तेज होती है, पढ़ाई में सफलता मिलती है और संतान का भविष्य उज्ज्वल होता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या जिनके बच्चे पढ़ाई में परेशानी महसूस करते हैं, उनके लिए यह दान विशेष रूप से फलदायी है।

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दीपदान - अंधकार दूर करने वाला दान

घी या तेल का दीपक दान करना या मंदिर में दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु-केतु के दोष शांत होते हैं और घर में नकारात्मकता दूर होती है। शाम के समय दीपदान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्याएं कम होने लगती हैं।

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दान करते समय इन नियमों का रखें ध्यान

दान हमेशा सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दान की वस्तु साफ और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। दान करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ शांति' का जाप करें। दान के बाद कभी भी उसकी तारीफ ना करें। जितना हो सके, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान दें।

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दान से जीवन में क्या बदलाव आता है?

नियमित दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, किस्मत चमकती है और जीवन में सुख-शांति बढ़ती है। आर्थिक तंगी कम होती है, रिश्तों में मिठास आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दान ना सिर्फ दूसरों की मदद करता है, बल्कि देने वाले का मन भी शांत और संतुष्ट रहता है।

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जीवन संवारने के लिए करें दान

दान कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है। यदि आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं और ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन 5 प्रकार के दानों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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