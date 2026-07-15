Vastu Shastra: करियर में नहीं मिल रही मनचाही ग्रोथ? लैपटॉप के आसपास कभी ना रखें ये 5 चीजें

क्या आप इस बात से परेशान होते रहते है कि करियर में मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही है? मेहनत के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिला? अगर हां तो वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय आपकी परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दरअसल अपने वर्क स्पेस में थोड़ा बदलाव करके आप नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और मान्यता है कि इससे करियर की रूकावटें दूर होती हैं।
अपने ऑफिस डेस्क पर कभी भी चाय या फिर कॉफी के जूठे कप या टिफिन वगैरह नहीं रखने चाहिए। लैपटॉप के आसपास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वास्तु मान्यता है कि इससे काम में फोकस धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है।
वास्तुशास्त्र नियम के हिसाब से पुराने चार्जर, खराब तार या फिर टूटी या खराब पेन ड्राइव ना रखें। डेस्क पर उलझे हुए तार भी ना रहने दें। वर्क डेस्क को जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा होगा।
अपने लैपटॉप के आसपास आप भूलकर भी कैंची, पिन या फिर कोई भी नुकीली चीज खुले में ना रखें। इन चीजों को आप किसी बॉक्स में रख दें। या फिर इसे ड्रॉवर में रखना भी सही डिसीजन होगा।
वास्तु नियम के हिसाब से लैपटॉप के पास पुराने बिल या कागज ना रखें। मान्यता है कि इससे मन उलझता है और समय-समय पर अपने लैपटॉप और डेस्क की सफाई भी करते रहें। डेस्क जितना व्यस्थित होगा आपकी परफॉर्मेंस में उतना ही निखार आएगा क्योंकि आपका मन उलझा हुआ नहीं रहेगा।
अगर आपके डेस्क पर रखा पौधा धीरे-धीरे सूखने लगा है तो इसे हटा दें। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि कांटेदार पौधे या फिर सूखे पौधे काम की जगह पर नहीं रखने चाहिए। वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता है।
वास्तु के हिसाब से आपको लैपटॉप के आसपास बस जरूरी सामान ही रखने चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।