Vastu Shastra: करियर में नहीं मिल रही मनचाही ग्रोथ? लैपटॉप के आसपास कभी ना रखें ये 5 चीजें

अटक गई है करियर ग्रोथ?

क्या आप इस बात से परेशान होते रहते है कि करियर में मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही है? मेहनत के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिला? अगर हां तो वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय आपकी परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दरअसल अपने वर्क स्पेस में थोड़ा बदलाव करके आप नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और मान्यता है कि इससे करियर की रूकावटें दूर होती हैं।