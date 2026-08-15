क्या आप नहाने से पहले करते हैं ये 5 काम? शास्त्रों के अनुसार होते हैं कई नुकसान

सुबह उठने के बाद हम जल्दी-जल्दी अपने रूटीन की शुरुआत करने में लग जाते हैं। हालांकि हमारी सनातन परंपरा और वास्तुशास्त्र की मान्यता में नहाने से पहले कुछ काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों की मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिविटी के साथ-साथ हमारी एनर्जी पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ता है। जानें नहाने से पहले हमें कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए?
शास्त्र के हिसाब से नहाने से पहले किचन में नहीं जाना चाहिए। भूलकर भी गैस स्टोव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि किचन में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में यहां की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए।
आमतौर पर तमाम लोग नहाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। हालांकि इसे सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार नहाने के बाद ही कुछ खाना ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में नहाने से पहले चाय वगैरह पीने की आदत को ठीक करना चाहिए।
सनातन धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र माना जाता है। घरों में तुलसी के पौधे को पूजा जाता है क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में नहाने से पहले ना तो तुलसी में पानी डालना चाहिए ना ही उसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए। तुलसी को छूने या फिर पूजने से पहले नहा लें।
अक्सर सुबह उठने के बाद हम शीशा ही देखते हैं। ये सही तरीका नहीं माना जाता है। सही तरीका है कि उठने के बाद कुछ देर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और फिर उसे चेहरे पर एक बार फेरना चाहिए। माना जाता है कि इससे दिन की पॉजिटिव शुरुआत होती है।
शास्त्रों के हिसाब से नहाने से पहले पूजा का सामान मूर्ति, धूपबत्ती, दीया वगैरह नहीं छूना चाहिए। पहले सुबह उठकर स्नान कर लें और इसके बाद ही इन चीजों के पास जाएं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।