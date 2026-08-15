क्या आप नहाने से पहले करते हैं ये 5 काम? शास्त्रों के अनुसार होते हैं कई नुकसान

नहाने से पहले ना करें ये 5 काम

सुबह उठने के बाद हम जल्दी-जल्दी अपने रूटीन की शुरुआत करने में लग जाते हैं। हालांकि हमारी सनातन परंपरा और वास्तुशास्त्र की मान्यता में नहाने से पहले कुछ काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों की मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिविटी के साथ-साथ हमारी एनर्जी पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ता है। जानें नहाने से पहले हमें कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए?