Astro Tips: सीधे हाथ में किसी को भी ना थमाएं ये 5 चीजें, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी और टूट सकते हैं रिश्ते

नमक सीधे हाथ में देने से बचें

नमक को सीधे किसी के हाथ में थमाना वास्तु और ज्योतिष दोनों में अशुभ माना जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखने की क्षमता रखता है। जब इसे हाथ से किसी दूसरे के हाथ पर दिया जाता है, तो रिश्तों में बेवजह झगड़े और तनाव बढ़ सकता है। बेहतर है कि नमक की डिब्बी या पैकेट को टेबल पर रख दें, जिससे दूसरा व्यक्ति खुद उठा ले। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।