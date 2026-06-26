Astro Tips: सीधे हाथ में किसी को भी ना थमाएं ये 5 चीजें, रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी और टूट सकते हैं रिश्ते

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, छोटी-छोटी गलतियों के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी कम हो जाती है। धर्म विशेषज्ञों की मानें, तो इन छोटी-छोटी आदतों को बदलने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-शांति आती है।
नमक को सीधे किसी के हाथ में थमाना वास्तु और ज्योतिष दोनों में अशुभ माना जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखने की क्षमता रखता है। जब इसे हाथ से किसी दूसरे के हाथ पर दिया जाता है, तो रिश्तों में बेवजह झगड़े और तनाव बढ़ सकता है। बेहतर है कि नमक की डिब्बी या पैकेट को टेबल पर रख दें, जिससे दूसरा व्यक्ति खुद उठा ले। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
मिर्च तीखे स्वभाव का प्रतीक है। इसे सीधे हाथ में देने से दो लोगों के बीच मधुर रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि मिर्च का सीधा लेन-देन मतभेद और छोटी-छोटी नाराजगी बढ़ा देता है। हमेशा मिर्च को किसी सतह पर रखकर ही दें, इससे रिश्तों में नरमी बनी रहती है।
रुमाल को सीधे हाथ में देने की आदत भी वास्तु के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती है। इससे आर्थिक नुकसान और रिश्तों में दूरी आ सकती है। रुमाल व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु है। इसे टेबल या किसी साफ जगह पर रखकर देने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस छोटी सी सावधानी से घर की शांति बनी रहती है।
कैंची, चाकू, सुई या कील जैसी धारदार वस्तुओं को हाथ से हाथ में देने से रिश्तों में कटुता आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये चीजें काटने और चुभने का प्रतीक हैं। इन्हें सीधे देने से आपसी संबंधों में दरार पड़ सकती है। हमेशा इन्हें टेबल पर रखकर ही दें। इससे परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है।
लोहे की चीजें शनि ग्रह से जुड़ी होती हैं। इन्हें सीधे हाथ में देने से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शनि कर्मफल के देवता हैं, इसलिए लोहे की वस्तु को भी टेबल या किसी सतह पर रखकर ही दें। इससे शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
इन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। मां लक्ष्मी इन छोटी गलतियों से नाराज हो सकती हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो घर की सकारात्मकता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत होते हैं।
इन सावधानियों को रोजमर्रा की आदत बना लें। इससे ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है। छोटे बदलाव बड़े सुख ला सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों ही इन नियमों को महत्वपूर्ण मानते हैं।
जीवन में छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इन 5 चीजों को सीधे हाथ में ना देने की आदत डालें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख-समृद्धि का वास होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।