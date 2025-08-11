5 things not to keep in office bag for avoiding negativity वास्तु शास्त्र: ऑफिस बैग में गलती से ना रखें ये 5 चीजें, तरक्की में आती है रुकावट
वास्तु शास्त्र: ऑफिस बैग में गलती से ना रखें ये 5 चीजें, तरक्की में आती है रुकावट

करियर में सफलता और तरक्की हर व्यक्ति की चाहत होती है। मेहनत के साथ-साथ वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के नियमों का पालन करने से कार्यस्थल पर पॉजिटिविटी बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस बैग में रखी कुछ चीजें आपकी तरक्की में बाधा बन सकती हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurMon, 11 Aug 2025 03:34 PM
प्रमोशन और सफलता में रुकावट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस बैग आपके करियर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह बैग आपके साथ कार्यस्थल पर जाता है, इसलिए इसमें रखी चीजें आपकी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और तरक्की पर असर डालती हैं। गलत चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे प्रमोशन और सफलता में रुकावट आती है।

मेकअप और ज्वेलरी

महिलाएं अक्सर ऑफिस बैग में लिपस्टिक, काजल या छोटी ज्वेलरी रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार, ये चीजें शुक्र ग्रह से जुड़ी हैं, जबकि ऑफिस का वातावरण बुध और मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। ये वस्तुएं एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। मेकअप और ज्वेलरी को घर पर रखें और ऑफिस बैग में केवल काम से संबंधित चीजें रखें।

नेल कटर या छोटा चाकू

नेल कटर या छोटा चाकू ऑफिस बैग में रखना सामान्य लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये चीजें नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। इन्हें अवसरों और रिश्तों को 'काटने' का प्रतीक माना जाता है। इससे करियर में रुकावटें और सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस बैग में ऐसी धारदार चीजों को रखने से बचें और पॉजिटिविटी बनाए रखें।

परफ्यूम और डियोड्रेंट

परफ्यूम या डियोड्रेंट को ऑफिस बैग में रखना सुविधाजनक लगता है, लेकिन वास्तु के अनुसार, इनमें मौजूद अल्कोहल तत्व मानसिक एकाग्रता को कमजोर करते हैं। यह ऑफिस में गंभीरता और फोकस को प्रभावित कर सकता है, जिससे तरक्की की गति धीमी हो सकती है। परफ्यूम को घर पर इस्तेमाल करें और बैग में केवल जरूरी काम संबंधी चीजें रखें।

पर्सनल हाइजीन की चीजें

टूथब्रश, कंघी या किसी भी तरह की पर्सनल साफ-सफाई की चीजें ऑफिस बैग में रखना वास्तु शास्त्र में अशुभ माना जाता है। ये चीजें आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, जिससे ऑफिस में नकारात्मक माहौल बन सकता है। इससे आपका मन काम में नहीं लगता और तनाव बढ़ता है। ऐसी चीजों को घर पर रखें और ऑफिस बैग को व्यवस्थित रखें।

गंदे या पहने हुए कपड़े

कभी-कभी लोग ऑफिस बैग में इस्तेमाल किए हुए या गंदे कपड़े रख लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत नेगेटिविटी बढ़ाती है, जो थकान और चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। इससे आपका फोकस कमजोर होता है और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। बैग को साफ और व्यवस्थित रखें, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे और तरक्की का रास्ता खुला रहे।

ऑफिस बैग के लिए वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस बैग को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। इसमें केवल जरूरी चीजें, जैसे लैपटॉप, नोटबुक और पेन रखें। बैग को नियमित रूप से साफ करें और अनावश्यक सामान हटाएं। ऑफिस बैग में मेकअप, नेल कटर, परफ्यूम, पर्सनल हाइजीन की चीजें और गंदे कपड़े रखने से बचें। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और करियर में रुकावटें पैदा करती हैं।

