वास्तु शास्त्र: ऑफिस बैग में गलती से ना रखें ये 5 चीजें, तरक्की में आती है रुकावट

ऑफिस बैग के लिए वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस बैग को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। इसमें केवल जरूरी चीजें, जैसे लैपटॉप, नोटबुक और पेन रखें। बैग को नियमित रूप से साफ करें और अनावश्यक सामान हटाएं। ऑफिस बैग में मेकअप, नेल कटर, परफ्यूम, पर्सनल हाइजीन की चीजें और गंदे कपड़े रखने से बचें। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और करियर में रुकावटें पैदा करती हैं।