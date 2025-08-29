Numerology: काम में लापरवाही पसंद नहीं करते हैं इस मूलांक के लोग, आता है तेज गुस्सा

ऐसे होते हैं मूलांक 9 वाले लोग

बर्थडेट के योग को मूलांक कहा जाता है। अलग-अलग मूलांक में जन्में लोगों का स्वभाव अलग होता है। साथ ही इनका जिंदगी को देखने के भी नजरिया भी काफी अलग होता है। किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। आज बात करेंगे कि आखिर इस मूलांक के लोगों में कौन सी खूबियां होती हैं? साथ ही इनकी कमजोरी के बारे में भी जानेंगे।