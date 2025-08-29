5 qualities of numerology number 9 people traits personalities weakness mulank 9 wale log Numerology: काम में लापरवाही पसंद नहीं करते हैं इस मूलांक के लोग, आता है तेज गुस्सा
Numerology Number 9 People Traits: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 9 वालों को तेज गुस्सा आता है क्योंकि इन्हें लापरवाही नहीं पसंद होती है। चलिए जानते हैं कि आखिर मूलांक 9 वाले जातकों में कौन-कौन सी खूबियां होती हैं?

Garima SinghFri, 29 Aug 2025 01:11 PM
ऐसे होते हैं मूलांक 9 वाले लोग

बर्थडेट के योग को मूलांक कहा जाता है। अलग-अलग मूलांक में जन्में लोगों का स्वभाव अलग होता है। साथ ही इनका जिंदगी को देखने के भी नजरिया भी काफी अलग होता है। किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। आज बात करेंगे कि आखिर इस मूलांक के लोगों में कौन सी खूबियां होती हैं? साथ ही इनकी कमजोरी के बारे में भी जानेंगे।

होता है वॉरियर जैसा स्वभाव

मूलांक 9 वाले लोग काफी साहसी होते हैं। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं लेकिन इनके अंदर का वॉरियर कभी हार नहीं मानता है। ऐसे में हर मुश्किल घड़ी से ये पार पा ही लेते हैं। ये मूलांक 9 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है।

लापरवाही से होती है चिढ़

मूलांक 9 वालों को डिसप्लिन में रहना खूब पसंद है। ये लोग चाहते हैं कि इनके आस पास के लोग भी ऐसे ही रहें। ऐसे में कई बार इन्हें लापरवाह लोगों से चिढ़ होती है।

लोगों की मदद करने में नहीं हटते है पीछे

मूलांक 9 वालों को लोगों की मदद करना पसंद है। इन्हें जब वाकई में लगता है कि सामने वाले को जरूरत है, तब ये उसकी मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं।

होते हैं काफी फैशनेबल

मूलांक 9 वालों को नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। साथ ही ये ट्रेंड को फॉलो तो जरूर करते हैं लेकिन उसी चीज को अपनाते हैं, जिसमें इन्हें कम्फर्ट महसूस हो। फैशन के मामले में इनका सेंस काफी अच्छा होता है।

एक्सपेरिमेंट करने में माहिर

मूलांक 9 वालों को रिस्क लेना खूब पसंद होता है। ऐसे में ये लोग एक्सपेरिमेंट करने से हिचकिचाते नहीं हैं। नई-नई चीजों को जांच-परखकर ये अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं।

मूलांक 9 वालों की कमी

मूलांक 9 वालों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। ऐसे में इनकी जिंदगी में मंगल का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस चक्कर में ये कभी-कभार बुरा भी बोल जाते हैं। हालांकि कई मामलों में ये चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। इन लोगों की मूलांक 1 और 6 वालों के साथ खूब बनती है। वहीं मूलांक 1 वालों से ये कन्नी काटे रहते हैं।

