Numerology: इस आदत के चलते परेशान होते हैं मूलांक 7 वाले लोग, ट्रैवलिंग का होता है शौक

ऐसे होते हैं मूलांक 7 वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी की अंकशास्त्र के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट की मदद से मूलांक का पता चल जाता है। मूलांक के आधार पर ही व्यक्ति की पसंद, नापंसद, भूत, वर्तमान और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। किसी भी महीने की 7, 16 और 25 को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों में क्या खूबियां होती हैं। साथ ही इनकी कमजोरी को भी जानेंगे।