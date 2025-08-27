5 qualities of numerology number 7 people traits personalities weakness mulank 7 wale log Numerology: इस आदत के चलते परेशान होते हैं मूलांक 7 वाले लोग, ट्रैवलिंग का होता है शौक
Numerology: इस आदत के चलते परेशान होते हैं मूलांक 7 वाले लोग, ट्रैवलिंग का होता है शौक

Numerology Number 7 People Traits: किसी व्यक्ति के मूलांक से उनके भूत, वर्तमान और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। जानेंगे कि आखिर इनके अंदर कौन-कौन सी खूबियां और कमियां होती हैं?

Garima SinghWed, 27 Aug 2025 01:52 PM
1/7

ऐसे होते हैं मूलांक 7 वाले लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी की अंकशास्त्र के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट की मदद से मूलांक का पता चल जाता है। मूलांक के आधार पर ही व्यक्ति की पसंद, नापंसद, भूत, वर्तमान और भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। किसी भी महीने की 7, 16 और 25 को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों में क्या खूबियां होती हैं। साथ ही इनकी कमजोरी को भी जानेंगे।

2/7

लोगों को पहचानने में नहीं करते भूल

इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये दूसरों की नीयत को अच्छे से पहचान लेते हैं। इनके अंदर ऐसी खूबी होती है कि ये सामने वाले के इरादों को अच्छे से भांपते हैं।

3/7

क्रिएटिव फील्ड में करते हैं कमाल

मूलांक 7 वाले अक्सर क्रिएटिव फील्ड में ही आते हैं। राइटिंग से लेकर एक्टिंग जैसी चीजें इन्हें खूब भाती है। इस फील्ड में ये अच्छा भी कर ले जाते हैं। ये लोग ज्योतिष और डॉक्टर भी अच्छे बनते हैं।

4/7

इस वजह से होते हैं परेशान

मूलांक 7 वाले अच्छे रिसर्चर भी होते हैं। हालांकि इन्हें बात-बात पर रिसर्च करने की आदत है। इनकी यही आदत कई बार इनके लिए ही परेशानी का सबब बन जाती है।

5/7

किन लोगों के साथ नहीं है बनती?

मूलांक 7 वालों की नंबर 4 वालों के साथ खूब बनती है। यानी कि किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 7 वालों के खास होते हैं। वहीं मूलांक 9 वालों के साथ तो इनका छत्तीस का आंकड़ा रहता है।

6/7

ट्रैवलिंग का होता है शौक

मूलांक 7 वालों को ट्रैवल करना खूब पसंद है। इन्हें नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करना काफी पसंद होता है। वहीं ये लोग मार्केटिंग फील्ड में भी काफी अच्छा करते हैं। इस फील्ड में रहने की वजह से भी कई बार इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है।

7/7

मिलता है खूब मान-सम्मान

मूलांक 7 वाले लोगों को खूब इज्जत देते हैं। इन्हें भी खूब मान सम्मान मिलता है। लोगों के बीच इनकी खूब डिमांड भी रहती है। वहीं इनके पास धन-दौलत की कमी भी नहीं होती है।

