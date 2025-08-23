Numerology: बातूनी और खुराफाती होते हैं इस मूलांक के लोग, पैसों की नहीं होती कमी

ऐसे होते हैं मूलांक 5 वाले लोग

किसी व्यक्ति के गुण और कमजोरी को जानने के लिए उसकी कुंडली की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी के जन्म की तारीख भी पता है तो वो भी काफी है। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख से उसके मूलांक (जन्म की तारीख का योग) का पता आसानी से चल जाता है। इस मूलांक के आधार पर ही व्यक्ति विशेष के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लोग स्वभाव से कैसे होते हैं?