Numerology: बातूनी और खुराफाती होते हैं इस मूलांक के लोग, पैसों की नहीं होती कमी

किसी व्यक्ति के गुण और कमजोरी को जानने के लिए उसकी कुंडली की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी के जन्म की तारीख भी पता है तो वो भी काफी है। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख से उसके मूलांक (जन्म की तारीख का योग) का पता आसानी से चल जाता है। इस मूलांक के आधार पर ही व्यक्ति विशेष के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आज बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लोग स्वभाव से कैसे होते हैं?
मूलांक 5 वालों का मन एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। इन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है। घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं। अगर ये कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इन्हें घर पर बैठना पसंद नहीं होता है। ऐसे में ये लोग घर से बाहर जाने के लिए बहाने से कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं।
मूलांक 5 वाले जातकों को बातें करना बहुत पसंद है। दरअसल इनकी कम्यूनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती है। इसी वजह से लोग इन पर फिदा भी खूब होते हैं। अपने बात करने के तरीके से ये कई लोगों का दिल जीत लेते हैं।
मूलांक 5 वाले बातूनी तो खूब होते हैं। हालांकि कई बार इसी वजह से ये लोग फंसने भी लगते हैं। दिमाग इनका स्थिर नहीं होता है तो उसमें हमेशा खुराफाती चलती रहती है। कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खैर इन दोनों स्वभाव के चलते इनके आसपास कभी भी नेगेटिविटी महसूस नहीं होती है।
मूलांक 5 वाले जातक काफी बुद्धिमान भी होते हैं। मेहनत खूब करते हैं। इसी वजह से ये लोग जिंदगी में हर एक चीज हासिल भी करते हैं। धन-धान्य की इन्हें कभी कोई भी कमी नहीं होती है।
मूलांक 5 वाले जातकों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये लोग जल्दी हार नहीं मानते हैं। कितनी भी बड़ी चुनौती रास्ते में क्यों ना आ जाए, ये लोग घबराते नहीं है। हर एक स्थिति का ये लोग आसानी से सामना कर लेते हैं। अपनी सूझबूझ के चलते ये हर मुश्किल घड़ी से बाहर भी आ जाते हैं।
अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल्स के चलते मूलांक 5 वालों के दोस्त आसानी से बन जाते हैं। वैसे इनकी मूलांक 1, 3 और 6 वालों से खूब पटती है। हालांकि बाकी मूलांक के जातकों के साथ भी इनकी अच्छी-खासी बातचीत रहती है।