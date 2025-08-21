5 qualities of numerology number 3 people traits personalities weakness mulank 3 wale log Numerology: स्वाभिमानी होते हैं इस मूलांक के लोग, परफेक्ट होती है शादीशुदा लाइफ
Numerology Number 3 People Pesonalities: किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। चलिए जानते हैं कि आखिर मूलांक 3 वाले लोग कैसे होते हैं। साथ ही जानिए इन लोगों को लोग घमंडी क्यों समझ बैठते हैं?

Garima SinghThu, 21 Aug 2025 01:46 PM
1/7

ऐसे होते हैं मूलांक 3 वाले लोग

लोगों की बर्थडेट की मदद से उनके बारे में काफी कुछ पता किया जा सकता है। बर्थडेट से ही किसी भी व्यक्ति का मूलांक पता चल जाता है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है। तो आज बात करेंगे इस मूलांक के लोगों की। नीचे विस्तार से जानिए कि आखिर मूलांक 3 की श्रेणी में आने वाले जातक कैसे होते हैं?

2/7

सलाह देने में नंबर 1

मूलांक 3 वाले लोग सलाह देने में सबसे आगे होते हैं। इन लोगों का संबंध गुरू ग्रह यानि जूपिटर से होता है। ऐसे में इन्हें हर तरह का ज्ञान चाहिए होता है। ये ज्ञान इकट्ठा करके दूसरों के साथ उसे बांटना भी पसंद करते हैं।

3/7

सिद्धांतों के होते हैं पक्के

मूलांक 3 वालों को सिद्धांतों पर चलना पसंद हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और हर एक नियम का दिल से पालन करते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों को भी सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

4/7

होते हैं काफी स्पिरिचुअल

मूलांक 3 वाले जातक काफी धार्मिक होते हैं। ये लोग अपने आसपास के लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हें धार्मिक कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना पसंद होता है। धार्मिक यात्रा करके इन्हें शांति मिलती है।

5/7

होते हैं काफी स्वाभिमानी

मूलांक 3 वाले जातक काफी स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें हर बात लॉजिक के साथ करना ही पसंद है। बिना सिर-पैर की बातों से ये लोग बचते हैं। हालांकि कई बार इसी स्वभाव के चलते लोग इन्हें घमंडी कह देते हैं।

6/7

क्रिएटिविटी में माहिर

किसी भी क्रिएटिव चीज को करने के लिए मूलांक 3 के लोग सबसे आगे रहते हैं। काफी क्रिएटिव होते हैं। राइटिंग, पेटिंग और म्यूजिक से इन्हें खास लगाव होता है। अपनी क्रिएटिविटी के ही दम पर ये हर चीज हासिल कर लेते हैं। इसी के चलते ये लग्जरी से भरपूर जिंदगी जीते हैं।

7/7

परफेक्ट होती है शादीशुदा लाइफ

मूलांक 3 वाली लड़कियों की शादीशुदा लाइफ तो एकदम परफेक्ट होती है। ये लोग सास की चहीती होती हैं। अपने मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के चलते ये जल्द ही अपनी सास की फेवरेट हो जाती हैं। वहीं पार्टनर के साथ भी इनकी खूब पटती है।

