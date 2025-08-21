Numerology: स्वाभिमानी होते हैं इस मूलांक के लोग, परफेक्ट होती है शादीशुदा लाइफ

ऐसे होते हैं मूलांक 3 वाले लोग

लोगों की बर्थडेट की मदद से उनके बारे में काफी कुछ पता किया जा सकता है। बर्थडेट से ही किसी भी व्यक्ति का मूलांक पता चल जाता है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 3 होता है। तो आज बात करेंगे इस मूलांक के लोगों की। नीचे विस्तार से जानिए कि आखिर मूलांक 3 की श्रेणी में आने वाले जातक कैसे होते हैं?