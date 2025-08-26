5 qualities of numerology number 2 people traits personalities weakness mulank 6 wale log Numerology: अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं इस मूलांक के लोग, लग्जरी चीजों का होता है शौक
Numerology Number 6 People Traits: लोग अपनी बर्थडेट की वजह से अलग-अलग मूलांक में आते हैं। 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 6 होता है। जानते हैं आखिर इस मूलांक के लोग कैसे होते हैं? साथ ही इनकी कमियों को भी जानेंगे। 

Garima SinghTue, 26 Aug 2025 02:13 PM
1/7

ऐसे होते हैं मूलांक 6 वाले लोग

अंकशास्त्र ज्योतिष विज्ञान में जन्म तिथि को लेकर काफी दिलचस्प जानकारियां हैं। किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट से उसकी हावभाव का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक 6 होगा। आज मूलांक 6 वालों की बात करेंगे। जानते हैं कि आखिर इन लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं? साथ ही जानेंगे कि इनके सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि किन मूलांक वालों के साथ इनकी सबसे ज्यादा बनती है।

2/7

खूब फैशनेबल होते हैं

मूलांक 6 वालों को नए-नए ट्रेंडी फैशन के बारे में पता करना अच्छा लगता है। इन्हें नए ट्रेंड के हिसाब से अपने वार्डरोब में कपड़े भी चाहिए होते हैं।

3/7

लग्जरी लाइफ के होते हैं शौकीन

नंबर 6 का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह यानी वीनस होता है। शुक्र के चलते लोगों को हर तरह का सुख भोगने को मिलता है। ऐसे में मूलांक 6 वाले जातकों को हमेशा से लग्जरी वाली चीजें ही अपनी ओर खिंचती हैं।

4/7

अटेंशन के होते हैं भूखे

मूलांक 6 वालों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना काफी पसंद है। इन्हें लोगों की अटेंशन बहुत चाहिए होती है। कई बार इस वजह से आसपास के लोग इरिटेट भी होते हैं।

5/7

स्वभाव से होते हैं चुलबुले

मूलांक 6 वाले लोग स्वभाव से काफी चुलबुले होते हैं। कई बार इसी वजह से लोग इन्हें सीरियस भी नहीं लेते हैं। अपने इसी स्वभाव के चलते ये लोग एक जगह नहीं टिकते हैं।

6/7

पसंद होता है होम डेकॉर

मूलांक 6 वालों को अपने आसपास अच्छी चीजें चाहिए होती हैं। यही वजह है कि ये अपने घर को काफी सलीके से रखते हैं। घर को सजाना इन्हें खूब पसंद है।

7/7

इन लोगों से खूब है पटती

मूलांक 6 वालों की नंबर 5 और 7 वालों के लिए खूब बनती है। वहीं मूलांक 3 वालों से तो इनका छत्तीस का आंकड़ा रहता है। नंबर 3 वालों के साथ इनकी कभी नहीं बनती है।

