Numerology: अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं इस मूलांक के लोग, लग्जरी चीजों का होता है शौक

ऐसे होते हैं मूलांक 6 वाले लोग

अंकशास्त्र ज्योतिष विज्ञान में जन्म तिथि को लेकर काफी दिलचस्प जानकारियां हैं। किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट से उसकी हावभाव का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक 6 होगा। आज मूलांक 6 वालों की बात करेंगे। जानते हैं कि आखिर इन लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं? साथ ही जानेंगे कि इनके सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि किन मूलांक वालों के साथ इनकी सबसे ज्यादा बनती है।