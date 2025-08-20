Numerology: खूब धोखे खाते हैं इस मूलांक के लोग, इन गुणों के चलते बनते हैं सबके खास

मूलांक 2 वाले जातक बेहद ही खास होते हैं और यही वजह है कि लोग इनकी अच्छी एनर्जी की वजह से इनके आसपास रहना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मूलांक 2 वालों के अंदर कौन सी खास बातें हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर ये लोगों से धोखा क्यों खा जाते हैं?
मूलांक 2 वाले लोग काफी इमोशनल होते हैं। कुछ चीजों के लिए उनका ये नेचर ठीक है लेकिन हमेशा नहीं। इसी वजह के चलते ये लोग किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें आखिरी में धोखा ही मिल जाता है। हालांकि ये कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाते हैं।
मूलांक 2 वाले हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अगर कोई इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो ये हरसंभव उसकी मदद करके दी दम लेते हैं। दूसरों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्हें खूब सुकून मिलता है।
वैसे तो मूलांक 2 वाले लोग पढ़ाई-लिखाई में अच्छे होते हैं लेकिन इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। ऐसे में इन्हें समय-समय पर मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है।
मूलांक 2 वाले लोग काफी केयरिंग नेचर वाले होते हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों की देखभाल करना खूब पसंद है।
मूलांक 2 के जातक ज्यादातर क्रिएटिव फील्ड में ही होते हैं। इन्हें लिखने-पढ़ने के लिए साथ-साथ सिगिंग, पेंटिंग और क्रॉफ्ट का काफी शौक होता है। अपनी क्रिएटिविटी के चलते ही ये काफी पॉजिटिव भी होते हैं। यही वजह है कि लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं।
मूलांक 2 वाले जातक वैसे तो कम ही लोगों के साथ दोस्ती करते हैं लेकिन जिससे भी करते हैं उस पर मेहरबान रहते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मूलाक 1 और 5 वालों के साथ खूब बनती है। मूलांक 1 और 5 वालों से मूलांक 2 वालों को काफी सपोर्ट भी मिलता है।