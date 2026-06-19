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शुक्रवार की शाम मां लक्ष्मी के इन 5 मंत्रों का करें जाप, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और होगा धन लाभ

शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा और मंत्र जाप से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी आर्थिक परेशानियों या सुख की कमी महसूस कर रहे हैं तो शुक्रवार की शाम इन पांच शक्तिशाली मंत्रों का जाप जरूर करें।

Navaneet RathaurJun 19, 2026 02:56 pm IST
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शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा

शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का है। इस दिन पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में विलासिता, सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। शुक्रवार की शाम शांत मन से मंत्र जाप करने से मां की कृपा शीघ्र मिलती है और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है।

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लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप

मां लक्ष्मी का बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ऊँ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊँ महालक्ष्मी नमः॥ इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। शुक्रवार की शाम 108 बार जाप करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख का वास होता है।

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श्री लक्ष्मी महामंत्र से धन और सौभाग्य प्राप्ति

ऊँ श्रीं ल्कीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा॥ यह महामंत्र धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य बढ़ाने वाला है। शुक्रवार को 108 बार इसका जाप करें। जाप के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और हर काम में सफलता मिलती है।

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आर्थिक परेशानी दूर करने वाला मंत्र

ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा॥ जो लोग कर्ज, आर्थिक तंगी या धन संबंधी परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें यह मंत्र विशेष रूप से फायदेमंद है। शुक्रवार की शाम नियमित जाप करने से मां लक्ष्मी धन की कमी दूर करती हैं और घर में बरकत बढ़ती है।

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सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला मंत्र

या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी। या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥ या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी। सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥ यह मंत्र घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाता है। शुक्रवार को जाप करते समय मां को इत्र और सुगंधित पदार्थ अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर पूरे परिवार पर कृपा बरसाती हैं।

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लक्ष्मी वासुदेवाय मंत्र

ऊं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः॥ यह मंत्र लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। इसका नियमित जाप करने से धन, सौभाग्य और शांति मिलती है। शुक्रवार की शाम इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी भक्त के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं।

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जाप के नियम और सावधानियां

मंत्र जाप हमेशा शुद्ध मन से करें। शुक्रवार को स्नान कर साफ कपड़े पहनें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। मंत्र जाप के बाद मां लक्ष्मी की आरती जरूर करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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