शुक्रवार की शाम मां लक्ष्मी के इन 5 मंत्रों का करें जाप, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और होगा धन लाभ

शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा

शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का है। इस दिन पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में विलासिता, सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। शुक्रवार की शाम शांत मन से मंत्र जाप करने से मां की कृपा शीघ्र मिलती है और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है।