Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

घर में कलह-कलेश और तनाव से हैं परेशान, तो कपूर के ये 5 उपाय बदल देंगे माहौल

घर में लगातार कलह, तनाव और नकारात्मक माहौल कई परिवारों की आम समस्या बन गया है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, मानसिक अशांति और सुख की कमी महसूस होना सामान्य हो गया है। लेकिन सनातन परंपरा में कपूर के कुछ आसान उपाय, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं।

Navaneet RathaurJun 20, 2026 07:49 pm IST
1/8

कपूर के उपाय

कपूर ना सिर्फ सुगंध देता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने की क्षमता रखता है। अगर आप भी घर में शांति और सुख चाहते हैं, तो कपूर के कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से करने से घर का माहौल बदल सकता है।

2/8

कपूर जलाने से दूर होती है नकारात्मकता

घर में रोज शाम को कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। इसकी सुगंध तनाव को कम करती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाती है। विशेष रूप से रात में सोने से पहले एक छोटा कपूर जलाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है।

3/8

शुक्रवार को कपूर और लौंग का उपाय

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा है। इस दिन दो लौंग के साथ एक कपूर जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इस उपाय से आर्थिक बाधाएं कम होती हैं और घर में समृद्धि आती है। लौंग और कपूर का ये उपाय धन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है।

4/8

स्नान के पानी में मिलाएं कपूर

स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा कपूर मिलाकर नहाना शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार, यह उपाय भाग्य को मजबूत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। नियमित करने से नकारात्मक विचार कम होते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक रहती है।

5/8

मनी प्लांट के पास रखें कपूर

मनी प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है। इसके गमले के पास एक छोटा कपूर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे घर में आर्थिक स्थिरता आती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। कपूर को हर सप्ताह बदलते रहें, ताकि उसकी सुगंध बनी रहे।

6/8

शनिवार को कपूर से करें आरती

शनिवार के दिन भगवान शनि या हनुमान जी की आरती कपूर से करने से शनि, राहु और केतु के दोष कम होते हैं। इस उपाय से जीवन में आने वाली बाधाएं और मानसिक परेशानियां घटती हैं। कपूर की आरती घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बनाती है।

7/8

कपूर के उपायों से जीवन में बदलाव

कपूर के ये उपाय नियमित रूप से करने से घर का माहौल बदल जाता है। कलह-कलेश कम होता है, तनाव घटता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है। इन उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाएं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। कपूर की शुद्धता और सात्विकता आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।

8/8

इन बातों का रखें ध्यान

कपूर हमेशा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। इसे प्लास्टिक या कागज पर ना रखें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से उपाय का पूरा फल मिलता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Hindu Sanatan
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघर में कलह-कलेश और तनाव से हैं परेशान, तो कपूर के ये 5 उपाय बदल देंगे माहौल