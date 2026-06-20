घर में कलह-कलेश और तनाव से हैं परेशान, तो कपूर के ये 5 उपाय बदल देंगे माहौल

इन बातों का रखें ध्यान

कपूर हमेशा शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। इसे प्लास्टिक या कागज पर ना रखें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से उपाय का पूरा फल मिलता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।