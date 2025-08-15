घर के मुख्य द्वार पर गलती से ना लगाएं ऐसे पौधे, बढ़ती है नेगेटिविटी और होती है धन हानि

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहां रखे पौधे सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। कुछ पौधे शुभता लाते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मकता और धन हानि का कारण बन सकते हैं। गलत पौधों का चयन परिवार में अशांति और आर्थिक परेशानियां बढ़ा सकता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या नागफनी को मुख्य द्वार पर लगाना अशुभ है। कांटे नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को आकर्षित करते हैं, जिससे परिवार में झगड़े और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। इसके बजाय, मुख्य द्वार पर तुलसी या मनी प्लांट जैसे शुभ पौधे लगाएं, जो सकारात्मकता लाते हैं।
बोनसाई पौधे छोटे और कृत्रिम रूप से सीमित होते हैं, जो वास्तु में विकास और प्रगति को रोकने का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें मुख्य द्वार पर लगाने से आर्थिक वृद्धि और करियर में रुकावटें आ सकती हैं। मुख्य द्वार पर बड़े, हरे-भरे पौधे जैसे मनी प्लांट या अशोक का पेड़ लगाना शुभ होता है।
वास्तु शास्त्र में सूखे, मुरझाए या मृत पौधों को मुख्य द्वार पर रखना अशुभ माना जाता है। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में धन हानि व अशांति का कारण बन सकते हैं। मुख्य द्वार पर हमेशा ताजे, हरे-भरे पौधे रखें और नियमित रूप से उनकी देखभाल करें।
वास्तु में मुख्य द्वार के लिए वीनस फ्लाईट्रैप जैसे पौधे अनुपयुक्त माने जाते हैं। ये पौधे हिंसक ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो परिवार में तनाव और नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। मुख्य द्वार पर शांत और शुभ पौधे जैसे तुलसी, गुलाब या चमेली लगाएं, जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं।
मुख्य द्वार पर बड़े और घने पौधे या पेड़ लगाना वास्तु शास्त्र में अनुशंसित नहीं है। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकते हैं, जिससे धन हानि और अवसरों में कमी हो सकती है। इसके बजाय, छोटे और सजावटी पौधे जैसे मनी प्लांट या गुलाब चुनें, जो द्वार को सुंदर और शुभ बनाते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार पर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, या चमेली जैसे पौधे लगाना शुभ है। इन्हें उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। पौधों की नियमित देखभाल करें, ताकि वे हरे-भरे रहें। सूखे पत्तों को तुरंत हटाएं और गमलों को साफ रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और समृद्धि लाता है।
मुख्य द्वार पर कांटेदार, बोनसाई, सूखे या बड़े घने पौधे लगाने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और धन हानि का कारण बनते हैं। इसके बजाय, तुलसी, मनी प्लांट या चमेली जैसे शुभ पौधे चुनें। सही दिशा और नियमित देखभाल से मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाएं, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए।