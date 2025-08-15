घर के मुख्य द्वार पर गलती से ना लगाएं ऐसे पौधे, बढ़ती है नेगेटिविटी और होती है धन हानि

सही पौधों से दूर करें नकारात्मकता

मुख्य द्वार पर कांटेदार, बोनसाई, सूखे या बड़े घने पौधे लगाने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा और धन हानि का कारण बनते हैं। इसके बजाय, तुलसी, मनी प्लांट या चमेली जैसे शुभ पौधे चुनें। सही दिशा और नियमित देखभाल से मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाएं, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए।