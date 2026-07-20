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करियर में आ रही हैं रुकावटें? पहनें ये 5 लकी रत्न, बिजनेस में भी मिलेगी दिन-दुगनी तरक्की

आज की तेज भागती जिंदगी में करियर और बिजनेस में रुकावटें आना आम बात हो गई है। मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता तो कई बार मन हार जाता है। रत्नशास्त्र में कुछ खास रत्न ऐसे हैं जो व्यक्ति की ऊर्जा को मजबूत करते हैं और करियर की राह आसान बनाते हैं।

Navaneet RathaurJul 20, 2026 06:09 pm IST
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लकी रत्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्नों को बहुत प्रभावी माना जाता है। ये रत्न ग्रहों की कमजोर ऊर्जा को संतुलित करके सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अगर आप भी करियर या बिजनेस में अटके हुए हैं, तो कुछ रत्नों पर विचार कर सकते हैं। इन रत्नों को सही तरीके से पहनने पर बुद्धि, साहस, फोकस और आर्थिक उन्नति में मदद मिलती है। आइए जानते हैं इन लकी रत्नों के बारे में।

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पन्ना रत्न: बुद्धि और व्यापार में वृद्धि

पन्ना बुध ग्रह का प्रमुख रत्न है। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। पन्ना पहनने से सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और फैसले साफ होते हैं। नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में नए अवसर आसानी से मिल सकते हैं। इसे सोने या चांदी में जड़वाकर छोटी उंगली में पहनना शुभ होता है। पन्ना मानसिक स्पष्टता देता है और संचार कौशल को मजबूत करता है।

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मूंगा रत्न: साहस और नेतृत्व शक्ति

मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, जो साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह रत्न करियर में बाधाओं को दूर करने और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग फील्ड वर्क, मैनेजमेंट या प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए मूंगा विशेष लाभकारी है। इसे अनामिका उंगली में पहनने से मंगल की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत बढ़ती है।

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गोमेद रत्न: स्थिरता और फोकस

गोमेद राहु ग्रह का रत्न है। यह मानसिक तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और एकाग्रता बनाए रखने में बहुत सहायक है। जिन लोगों का मन बार-बार भटकता है या जो जोखिम भरे बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए गोमेद फायदेमंद होता है। इसे चांदी की अंगूठी में धारण करने से राहु की नकारात्मकता कम होती है और स्थिरता आती है।

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नीलम रत्न: अनुशासन और धन वृद्धि

नीलम शनि ग्रह का प्रभावी रत्न है। यह मेहनत का पूरा फल दिलाता है और अनुशासन बढ़ाता है। करियर में देरी या रुकावट आने पर नीलम पहनने से स्थिति सुधर सकती है। इसे शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करना शुभ होता है। नीलम से आय के स्रोत मजबूत होते हैं और दीर्घकालिक सफलता मिलती है।

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जेड रत्न: संतुलन और सही निर्णय

जेड रत्न करियर और बिजनेस में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और आत्मविश्वास मजबूत करता है। जेड को अंगूठी या पेंडेंट के रूप में पहना जा सकता है। यह रत्न मानसिक शांति देता है और तनावपूर्ण स्थितियों में सही रास्ता दिखाता है।

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रत्न पहनने से पहले ये जरूर जान लें

कोई भी रत्न पहनने से पहले ज्योतिषी से कुंडली जांच जरूर करवाएं। रत्न का वजन, धातु और पहनने का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गलत रत्न पहनने से नुकसान भी हो सकता है। हमेशा प्रमाणित और प्राकृतिक रत्न ही चुनें। रत्न को नियमित रूप से शुद्ध करें और श्रद्धा के साथ पहनें।

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सही रत्न से होगी भाग्य वृद्धि

सही रत्न और सही समय पर पहनने से करियर और बिजनेस दोनों में दिन-दुगनी तरक्की हो सकती है। सकारात्मक सोच के साथ इन्हें अपनाने से जीवन में नई दिशा मिल सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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