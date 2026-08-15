घर में बढ़ गया है कलह-क्लेश और परेशानी? बैडलक दूर कर पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे फेंगशुई के ये 5 उपाय

नियमित अपनाएं ये उपाय

फेंगशुई के ये उपाय तभी कारगर होते हैं, जब इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए। मुख्य द्वार, सफाई, शुभ वस्तुएं और सोने के स्थान का ध्यान रखने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। कलह-क्लेश कम होता है और सुख-शांति का माहौल बनता है। छोटी आदतों में बदलाव लाकर बैडलक को दूर किया जा सकता है। शुद्ध भाव से इन उपायों को अपनाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।