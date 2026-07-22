Feng Shui: घर की नेगेटिव एनर्जी सोख लेते हैं फेंगशुई के ये 5 पौधे

फेंगशुई के कुछ ऐसे पौधे हैं जो ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आते हैं। अगर आप भी अपने घर का माहौल शांत और खुशहाल रखना चाहते हैं तो इन पौधों को घर में लगा सकते हैं।
इस पौधे को लिविंग एरिया में लगाना सही होता है। नियम के अनुसार इसे पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना सही होता है। मान्यता है इससे घर में रुकी हुई एनर्जी दूर होती है। इसे कांच के बर्तन में पानी के साथ रखना शुभ माना जाता है।
इस पौधे को बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में रखना सही माना जाता है। स्नेक प्लांट पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि ये मानसिक तनाव को काफी हद तक कम करता है।
इसे घर के मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस पौधे को सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। फेंगशुई के अनुसार इसे घर और ऑफिस में रखने से नेगेटिविटी कम होती है।
फेंगशुई के अनुसार पीस लिली बेडरूम या फिर लिविंग एरिया में रखा जा सकता है। ये घर में सुख-शांति ले आता है। माना जाता है कि इससे घर का माहौल काफी हद तक शांत रहता है।
इस पौधे को लिविंग एरिया में कोने की तरफ रखना शुभ माना जाता है। साथ ही इसे मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।