Feng Shui: घर की नेगेटिव एनर्जी सोख लेते हैं फेंगशुई के ये 5 पौधे

लकी बैम्बू

इस पौधे को लिविंग एरिया में लगाना सही होता है। नियम के अनुसार इसे पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना सही होता है। मान्यता है इससे घर में रुकी हुई एनर्जी दूर होती है। इसे कांच के बर्तन में पानी के साथ रखना शुभ माना जाता है।