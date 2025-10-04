3 most powerful numerology number of all time Numerology: ये हैं 3 सबसे पावरफुल मूलांक नंबर, हासिल करते हैं हर चीज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणNumerology: ये हैं 3 सबसे पावरफुल मूलांक नंबर, हासिल करते हैं हर चीज

Numerology: ये हैं 3 सबसे पावरफुल मूलांक नंबर, हासिल करते हैं हर चीज

Most Powerful Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी यानी की अंकशास्त्र में नंबर का गेम है। आप लोगों के मूलांक को जानकर ही उनके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आज बात करेंगे उन मूलांकों की जो सबसे पावरफुल होते हैं। 

Garima SinghSat, 4 Oct 2025 03:25 PM
1/7

कौन से मूलांक हैं सबसे पावरफुल?

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से किसी की भी बर्थडेट के आधार पर उसे जान सकते हैं। अंकशास्त्र की दुनिया में नंबरों का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबरों के आधार पर लोगों के स्वभाव और पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। बता दें कि बर्थडेट के योग से किसी भी व्यक्ति का मूलांक जान सकते हैं। आज बात करेंगे उन मूलांकों के बारे में जो सबसे पावरफुल होते हैं। इन लोगों को शोहरत और तरक्की खूब मिलती है। किसी भी चीज को हासिल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है।

2/7

मूलांक 1

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 1 सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेते हैं तो उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का ग्रह स्वामी सूर्य होता है। जिंदगी में मूलांक 1 वाले लोग सूर्य की तरह ही पावरफुल होते हैं और इनकी चमक खूब होती है।

3/7

गुणों की खान है मूलांक 1

न्यूमेरेलॉजी में नंबर 1 सबसे पावरफुल होता है। इस मूलांक को गुणों की खान कहा जाता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी खूब दिखती है। डिस्प्लिन होने के साथ-साथ ये लोग मेहनती भी खूब होते हैं। ऐसे में इन्हें सफलता भी मिलती है। अगर इन्हें कुछ चाहिए तो ये उसे हासिल करके ही सांस लेते हैं।

4/7

मूलांक 5

न्यूमेरेलॉजी में मूलांक 5 भी काफी खास है। किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के जातकों का ग्रह स्वामी बुध होता है। इस वजह से ये काफी बुद्धिमान होते हैं।

5/7

साहसी होते हैं मूलांक 5 वाले

मूलांक 5 वाले जातक मेहनती बहुत होते हैं। वहीं इनमें रिस्क लेने का साहस भी खूब होता है। ऐसे में ये लोग बाकियों से कुछ अलग करते हैं। जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को ये चैलेंज के रूप में लेते हैं। साथ ही इन्हें हर क्षेत्र सफलता भी खूब मिलती है। हालांकि ये लोग बिजनेस में खूब नाम कमाते हैं।

6/7

मूलांक 6

इस लिस्ट में मूलांक 6 वाले भी हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इनका ग्रह स्वामी शुक्र होता है, ऐसे में इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है।

7/7

सक्सेस की चढ़ते हैं सीढ़ियां

मूलांक 6 वालों के पास पैसे और शोहरत की कमी नहीं होती है। इन्हें लग्जरी का काफी शौक होता है और इसे हासिल करने के लिए ये कड़ी मेहनत भी करते हैं। इसी वजह से इनकी गिनती पावरफुल लोगों में होती है।

Numerology