Numerology: ये हैं 3 सबसे पावरफुल मूलांक नंबर, हासिल करते हैं हर चीज

कौन से मूलांक हैं सबसे पावरफुल?

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की मदद से किसी की भी बर्थडेट के आधार पर उसे जान सकते हैं। अंकशास्त्र की दुनिया में नंबरों का महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबरों के आधार पर लोगों के स्वभाव और पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। बता दें कि बर्थडेट के योग से किसी भी व्यक्ति का मूलांक जान सकते हैं। आज बात करेंगे उन मूलांकों के बारे में जो सबसे पावरफुल होते हैं। इन लोगों को शोहरत और तरक्की खूब मिलती है। किसी भी चीज को हासिल करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है।