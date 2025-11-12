न्यूमेरेलॉजी: इन 3 मूलांक के जातकों की किस्मत में होता है सच्चा प्यार, पार्टनर छिड़कता है जान

इन लोगों को मिलता है सच्चा प्यार

आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है लेकिन ये किस्मत वाले कौन होते हैं? अब इसका अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है लेकिन न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुल मिलाकर 3 ऐसे मूलांक हैं जिन्हें हमेशा सच्चा प्यार मिलता है। प्यार के मामले में ये तीनों मूलांक बेहद ही लकी होते हैं और पार्टनर इन पर खूब प्यार भी लुटाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 3 मूलांक कौन-कौन से हैं?