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Gemstone: खोया कॉन्फिडेंस वापस ले आएंगे पुखराज समेत ये 3 पावरफुल रत्न

Powerful Gemstone for Confidence: रत्नशास्त्र के अनुसार रत्नों में इतनी पावर होती है कि ये खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस ला सकते हैं। जानिए ऐसे कौन से 3 रत्न हैं जो इस मामले में सबसे असरदार माने जाते हैं और इन्हें कौन धारण कर सकता है?

Garima SinghJul 19, 2026 12:57 am IST
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कॉन्फिडेंस वापस लाने वाले रत्न

क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम हो रहा है? कोई भी फैसला लेने में आपको अब ज्यादा डर लगता है या फिर अपनी बात आप झिझक के चलते सामने रख नहीं पाते हैं? आपको और परेशान होने की जरूर नहीं है क्योंकि रत्नशास्त्र में कुल 3 ऐसे पावरफुल रत्नों का जिक्र किया गया है जिनको लेकर ऐसी मान्यता है कि ये खोया कॉन्फिडेंस वापस ले आते हैं। जानिए रत्नशास्त्र के इन असरदार रत्नों के बारे में।

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माणिक्य यानी रुबी

रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रुबी यानी माणिक्य सूर्य का रत्न है। मान्यता है कि इसे धारण करने से कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ-साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। साथ ही इससे लीडरशिप क्वालिटी और उभरकर सामने आती है। माणिक्य को लेकर ऐसा भी माना जाता है कि ये डर को खत्म करने वाला रत्न है। ऐसे में लोग फैसले मजबूती के साथ ले पाते हैं।

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पुखराज

रत्नशास्त्र की दुनिया में पुखराज की गिनती पावरफुल रत्नों में होती है। ये गुरु ग्रह से संबंधित रत्न है। पुखराज पहनने से हिचकिचाहट काफी हद तक कम होती है। नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा जागती है जिससे ज्ञान बढ़ता है। पुखराज को लेकर मान्यता है कि इससे दूसरों के सामने अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस आता है

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टाइगर आई

रत्नों की दुनिया में टाइगर आई का भी खूब नाम है। इसे पावरफुल रत्नों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इससे फोकस कर पाना आसान होता है। साथ ही नेगेटिविटी भी कम होती है। साथ ही इसकी मदद से नेगेटिव सोच भी काफी हद तक कम होने की भी मान्यता है।

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कौन पहन सकता है ये रत्न?

शास्त्र के अनुसार रूबी मेष, धनु और मीन राशि के लोग पहन सकते हैं। वहीं पुखराज धनु और मीन राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है। टाइगर आई कोई भी धारण कर सकता है। हालांकि मेष, सिंह और मिथुन राशि के लिए ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।

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पहनते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

माणिक्य को सोने या फिर तांबे में बनवाएं। वहीं पुखराज को सोने में बनवाना सही माना जाता है। बात करें टाइगर आई की तो इसे ब्रेसलेट के रूप में पहनना ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप इसे अंगूठी के रूप में भी पहन सकते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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