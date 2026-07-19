Gemstone: खोया कॉन्फिडेंस वापस ले आएंगे पुखराज समेत ये 3 पावरफुल रत्न

कॉन्फिडेंस वापस लाने वाले रत्न

क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम हो रहा है? कोई भी फैसला लेने में आपको अब ज्यादा डर लगता है या फिर अपनी बात आप झिझक के चलते सामने रख नहीं पाते हैं? आपको और परेशान होने की जरूर नहीं है क्योंकि रत्नशास्त्र में कुल 3 ऐसे पावरफुल रत्नों का जिक्र किया गया है जिनको लेकर ऐसी मान्यता है कि ये खोया कॉन्फिडेंस वापस ले आते हैं। जानिए रत्नशास्त्र के इन असरदार रत्नों के बारे में।