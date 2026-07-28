Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Gemstone: लोगों के सामने बोलने में होती है झिझक? ये 3 रत्न बढ़ाएंगे आपका कॉन्फिडेंस

अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस में कमी होने के नाते आप अपनी बात लोगों तक सही तरीके से नहीं रख पाते हैं तो कुछ रत्न आपकी इस कमी को दूर कर सकते हैं। जानिए इनके बारे में। 

Garima SinghJul 28, 2026 11:41 pm IST
1/6

बोलने में होती है हिचकिचाहट?

अगर आपको अपनी बात खुलकर कहने में डर लगता है? भीड़ के सामने कुछ भी बोलते समय घबराहट सी महसूस होती है? तो रत्नशास्त्र में कुछ ऐसे रत्न बताए गए हैं जोकि कॉन्फिडेंस जगाते हैं। इन रत्नों को धारण करने से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है साथ ही कम्युनिकेशन स्किल में भी निखार आता है। जानिए इन रत्नों के बारे में-

2/6

पन्ना

रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना का संबंध बुध रत्न से माना जाता है जोकि बुद्धि, सोच और कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। अगर कुंडली में बुध मजबूत होता है तो ये चीजें पर्सनैलिटी में दिखती हैं। साथ ही नौकरी और बिजनेस में भी खूब फायदा होता है। पन्ना धारण करने से सोच में क्लैरिटी आती है और लोगों के सामने अपनी बात को रखने का एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है।

3/6

पेरिडॉट

रत्नशास्त्र में इसे पन्ना का ही एक ऑल्टरनेटिव बताया गया है। अगर आपको पन्ना नहीं पहनना है तो उसकी जगह इसे धारण कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है। साथ ही इससे लोगों के बीच बोलने का कॉन्फिडेंस भी आता है।

4/6

पुखराज

पुखराज को सबसे पावरफुल रत्नों में गिना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से बोलने का तरीका और भी बेहतर होता है। ऐसे में पुखराज को सही तरीके से धारण करने से आपकी बात का असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा।

5/6

दिखेंगे ये बदलाव

इन तीनों रत्नों को लेकर यही मान्यता है कि इन्हें धारण करने से बोलने की झिझक खत्म होती है। साथ ही कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। अपनी बात को लोगों के सामने सही तरीके से रखने का तरीका समझ आने लगता है।

6/6

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Gemstones Ratna Jyotish
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणGemstone: लोगों के सामने बोलने में होती है झिझक? ये 3 रत्न बढ़ाएंगे आपका कॉन्फिडेंस