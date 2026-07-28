Gemstone: लोगों के सामने बोलने में होती है झिझक? ये 3 रत्न बढ़ाएंगे आपका कॉन्फिडेंस

पन्ना

रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना का संबंध बुध रत्न से माना जाता है जोकि बुद्धि, सोच और कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। अगर कुंडली में बुध मजबूत होता है तो ये चीजें पर्सनैलिटी में दिखती हैं। साथ ही नौकरी और बिजनेस में भी खूब फायदा होता है। पन्ना धारण करने से सोच में क्लैरिटी आती है और लोगों के सामने अपनी बात को रखने का एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है।