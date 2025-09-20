Numerology: बेहद इमोशनल होती हैं इन 3 मूलांक की लड़कियां, नहीं तोड़ती हैं दिल

न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र की दुनिया में हर एक मूलांक को बेहद ही खास और यूनीक माना जाता है। कुछ मूलांक तेज-तर्रार होते हैं तो कुछ जिद्दी तो वहीं कुछ मेहनती। फिर आते हैं वो लोग जो बेहद ही इमोशनल होते हैं। ऐसे कई मूलांक हैं जोकि इमोशनल होने के साथ-साथ काफी समझदार होते हैं। नीचे जानते हैं कुछ ऐसे ही मूलांकों के बारे में...
मूलांक 1 की लड़कियां हमेशा से ईमानदारी को ही प्रियॉरिटी देती आई हैं। ये खुद भी रिश्तों में ईमानदारी से रहती हैं और बेहद ही इमोशनल भी होती हैं। इनकी खास बात ये है कि ये ऊपर-ऊपर से काफी मजबूत नजर आती हैं। अंदर से मूलांक 1 की लड़कियां बेहद ही इमोशनल होती हैं।
मूलांक 1 की लड़कियों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। ये हर एक रिश्ते को संभालकर रखना चाहती हैं। ये जाने-अनजाने में भी किसी के दिल तो नहीं तोड़ सकती हैं। इनके लिए ऐसा करने वाले लोग पत्तर दिल होते हैं।
मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है। ऐसे में इस मूलांक की लड़कियां बेहद ही इमोशनल होती हैं। इनका नेचर काफी मिलनसार होता है। ये लोगों की बातों को आसानी से समझती हैं और यही वजह है कि इनके साथ रिश्ते बेहद ही स्मूदली चलते हैं।
मूलांक 2 की लड़कियों के लिए किसी की खुशी ज्यादा मायने रखती हैं। ऐसे में हर किसी को साथ लेकर चलना पसंद करती हैं। बात आए दिल तोड़ने की तो ये काम ये लोग सपने में भी नहीं कर सकती हैं। इनके लिए रिश्ते हमेशा प्रियॉरिटी पर होते हैं।
अगर बात इमोशनल होने की है तो मूलांक 7 की लड़कियां इसमें सबसे आगे हैं। हालांकि ये लोग काफी समझदार होती हैं और हर सिचुएशन को समझती हैं। ये काफी मैच्योर भी होती हैं और यही वजह है कि हर स्थिति को आसानी से भांप लेती हैं। सामने से कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन इन्हें हर बात का एहसास सबसे पहले होता है।
मूलांक 7 की लड़कियों का दिल बहुत साफ होता है। ये किसी का दिल दुखाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। ये काफी भरोसेमंद भी होती हैं। यही वजह है कि इनके दोस्त भी बहुत होते हैं जोकि इनके हर सुख-दुख में साथ होते हैं।