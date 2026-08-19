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Numerology: 19 तारीख को जन्मे लोगों में होती हैं ये 4 खूबियां, सूर्य से मिलते हैं सारे गुण

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। इसी वजह से इनमें सूर्य की कई क्वालिटी भी दिखती है। जानें इस मूलांक के व्यक्तियों में क्या-क्या खूबियां होती हैं?

Garima SinghAug 19, 2026 01:17 pm IST
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ऐसे होते हैं 19 तारीख को जन्मे लोग

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जन्म की तारीख का हमारे स्वभाव और भविष्य पर काफी असर पड़ता है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को हुआ है। इस तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। माना जाता है कि इन लोगों में कॉन्फिडेंस कूट-कूटकर भरा होता है और इनमें आगे बढ़ने की खूब चाह होती है। जानें सूर्य की एनर्जी के चलते इनमें कौन सी 4 खूबियां होती हैं?

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होती है लीडरशिप क्वालिटी

19 तारीख को जन्मे लोगों को काम की जिम्मेदारी लेना पसंद होता है। किसी भी काम को हाथ में लेने के बाद ये पीछे नहीं हटते हैं। जब भी जरूरत होती है तो ये खुद आगे आते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है और ये दूसरों को साथ लेकर काम करना अच्छे से जानते हैं।

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खुद पर होता है भरोसा

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 19 तारीख को जन्मे लोग मुश्किल समय से कभी भी नहीं घबराते हैं। इन्हें अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। यही वजह है कि ये अपने फैसले भी खुद से लेना पसंद करते हैं।

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19 तारीख को जन्मे लोग नहीं मानते हैं हार

इन लोगों की एक खास बात ये भी है कि एक बार अगर ये कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर उस सपने को पूरा करने की कोशिश में जुट जाते हैं। वहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो ये फिर से मेहनत करने में कतराते नहीं है।

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प्यारी है अपनी आजादी

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 19 तारीख को जन्मे लोगों को हर छोटी बात पर किसी की रोक-टोक नहीं पसंद आती है। अपनी जिंदगी से जुड़े अहम फैसलों को ये खुद ही लेते हैं। इन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ना पसंद आता है।

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स्वाभिमान के साथ जीना होता है पसंद

जिन लोगों का जन्म 19 तारीख को होता है वो लोग काफी स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें किसी के आगे बेवजह झुकना पसंद नहीं होता है। इनके लिए अपना सम्मान और अपनी चीजें काफी मायने रखती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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