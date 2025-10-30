Astro Tips: घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि, बस करने होंगे ये 10 उपाय

मुख्य द्वार का रखें ख्याल

अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, तो आपको घर के मुख्य द्वार का खास ख्याल रखना होगा। इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का निशान बनाएं। इतना ही नहीं हर शाम मुख्य द्वार पर दीया जलाएं। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है।