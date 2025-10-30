Astro Tips: घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि, बस करने होंगे ये 10 उपाय

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणAstro Tips: घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि, बस करने होंगे ये 10 उपाय

हर कोई चाहता है कि घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा सबकुछ सही होने के बावजूद घर में नकारात्मकता का माहौल बना रहता है। ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं।

Dheeraj PalThu, 30 Oct 2025 07:30 AM
1/11

मुख्य द्वार का रखें ख्याल

अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, तो आपको घर के मुख्य द्वार का खास ख्याल रखना होगा। इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का निशान बनाएं। इतना ही नहीं हर शाम मुख्य द्वार पर दीया जलाएं। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है।

2/11

पूजा घर कहां होना चाहिए

पूजा घर को हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखें। इस दिशा में पूजा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

3/11

ऐसे रखें झाड़ू

मान्यता है कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे हमेशा ऐसी जगह रखें, जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें और न ही उस पर पैर लगाएं।

4/11

नहीं हो घर में कोई टपकता नल

घर में हमेशा पानी के बहाव का ध्यान दें। क्योंकि पानी की लीकेज या नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इससे धन की हानि होती है। सुनिश्चित करें कि घर में कोई भी नल लीक न हो।

5/11

नमक का पोंछा

नमक का ज्योतिष व वास्तु में काफी महत्व बताया गया है। ऐसे में हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। क्योंकि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। सकारात्मकता का संचार होता है।

6/11

तुलसी का पौधा कहां लगाएं

घर के आंगन में या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसे नियमित रूप से जल दें और शाम को दीपक जलाएं। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, जो घर में सुख और समृद्धि लाती है।

7/11

बासी खाना न रखें

रात का बचा हुआ या बासी भोजन घर में न रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है।

8/11

तिजोरी उपाय

धन रखने वाली तिजोरी को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। इससे धन में वृद्धि होती है।

9/11

परिवार फोटो

घर में परिवार की हंसती हुई तस्वीरें पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। इससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, और घर में खुशी का माहौल बना रहता है।

10/11

रोज करें पूजा

घर में पूजा-पाठ करें। आप सुबह और शाम के समय घर में पूजा-पाठ कर सकते हैं। पूजा के दौरान घंटी बजाएं और धूप-दीप जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है।

11/11

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

