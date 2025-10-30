Astro Tips: घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि, बस करने होंगे ये 10 उपाय

अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, तो आपको घर के मुख्य द्वार का खास ख्याल रखना होगा। इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का निशान बनाएं। इतना ही नहीं हर शाम मुख्य द्वार पर दीया जलाएं। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है।
पूजा घर को हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखें। इस दिशा में पूजा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
मान्यता है कि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे हमेशा ऐसी जगह रखें, जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें और न ही उस पर पैर लगाएं।
घर में हमेशा पानी के बहाव का ध्यान दें। क्योंकि पानी की लीकेज या नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इससे धन की हानि होती है। सुनिश्चित करें कि घर में कोई भी नल लीक न हो।
नमक का ज्योतिष व वास्तु में काफी महत्व बताया गया है। ऐसे में हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। क्योंकि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। सकारात्मकता का संचार होता है।
घर के आंगन में या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसे नियमित रूप से जल दें और शाम को दीपक जलाएं। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, जो घर में सुख और समृद्धि लाती है।
रात का बचा हुआ या बासी भोजन घर में न रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है।
धन रखने वाली तिजोरी को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। इससे धन में वृद्धि होती है।
घर में परिवार की हंसती हुई तस्वीरें पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। इससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, और घर में खुशी का माहौल बना रहता है।
घर में पूजा-पाठ करें। आप सुबह और शाम के समय घर में पूजा-पाठ कर सकते हैं। पूजा के दौरान घंटी बजाएं और धूप-दीप जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।