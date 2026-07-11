घर में रखी ये 10 चीजें बन सकती हैं परेशानी की वजह, आज ही कर दें बाहर

घर में भूलकर भी न रखें ये 10 चीजें, ज्योतिष में मानी जाती हैं अशुभ

ज्योतिष और वास्तु में माना जाता है कि घर में रखी कुछ चीजें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर असर डालती हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसी वस्तुएं सालों तक संभालकर रखते हैं, जिन्हें शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इन चीजों के कारण घर में तनाव, पैसों की परेशानी और काम में रुकावट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में, जिन्हें घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है।