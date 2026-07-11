घर में रखी ये 10 चीजें बन सकती हैं परेशानी की वजह, आज ही कर दें बाहर

ज्योतिष और वास्तु में माना जाता है कि घर में रखी कुछ चीजें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर असर डालती हैं। कई बार लोग अनजाने में ऐसी वस्तुएं सालों तक संभालकर रखते हैं, जिन्हें शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इन चीजों के कारण घर में तनाव, पैसों की परेशानी और काम में रुकावट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में, जिन्हें घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है।
टूटा हुआ शीशा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगर घर में कहीं टूटा हुआ शीशा रखा है तो उसे जल्द हटाकर नया शीशा लगाना बेहतर माना जाता है।
कई लोग खराब या बंद घड़ी को घर में ही रख देते हैं। मान्यता है कि बंद घड़ी जीवन की रफ्तार में रुकावट का संकेत मानी जाती है। इसलिए ऐसी घड़ी को ठीक करा लें या घर से हटा दें।
पूजा घर में खंडित या टूटी हुई भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मूर्ति का विधि-विधान से विसर्जन कर नई मूर्ति स्थापित करना शुभ माना जाता है।
घर के गमलों में सूखे या मुरझाए पौधे लंबे समय तक नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि ये घर की सकारात्मकता को कम करते हैं। उनकी जगह नए और हरे-भरे पौधे लगाना अच्छा माना जाता है।
दरार वाले या टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे बर्तन घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ा सकते हैं। समय रहते इन्हें बदल देना बेहतर माना जाता है।
बहुत पुराने, फटे या खराब जूते-चप्पल घर में जमा करके नहीं रखने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। जिनका उपयोग नहीं है, उन्हें घर से हटा देना चाहिए।
खराब टीवी, रेडियो, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लंबे समय तक घर में रखना ठीक नहीं माना जाता। अगर उन्हें ठीक नहीं कराना है तो उन्हें घर से बाहर कर देना बेहतर माना जाता है।
भगवान को चढ़ाए गए सूखे फूल या पुरानी मालाएं लंबे समय तक मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। समय-समय पर उन्हें हटाकर किसी बहते जल में विसर्जित करने या उचित स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है।
बहुत पुराने और फटे हुए कपड़े घर में इकट्ठा करके रखना भी शुभ नहीं माना जाता। जिन कपड़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें जरूरतमंद लोगों को दान करना अच्छा माना जाता है।
घर में बेकार और अनुपयोगी सामान का ढेर लगाने से बचना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष में साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर शुभ माना गया है। समय-समय पर कबाड़ हटाने से घर का माहौल भी बेहतर रहता है।