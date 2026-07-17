घर में दिखने वाले ये 10 संकेत शुभ माने जाते हैं, माना जाता है आने वाली है खुशखबरी

शुभ संकेत

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, जिन्हें शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि घर में अचानक कुछ बदलाव या कुछ खास घटनाएं होने लगें तो यह आने वाले अच्छे समय का इशारा हो सकता है। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोग लंबे समय से इन्हें शुभ संकेत मानते आ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत, जिन्हें अच्छा माना जाता है।