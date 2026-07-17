घर में दिखने वाले ये 10 संकेत शुभ माने जाते हैं, माना जाता है आने वाली है खुशखबरी

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं, जिन्हें शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि घर में अचानक कुछ बदलाव या कुछ खास घटनाएं होने लगें तो यह आने वाले अच्छे समय का इशारा हो सकता है। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोग लंबे समय से इन्हें शुभ संकेत मानते आ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेत, जिन्हें अच्छा माना जाता है।
अगर किसी घर में गौरैया घोंसला बना ले तो इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार में खुशियां आने की संभावना बढ़ती है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को बहुत पवित्र माना गया है। अगर सुबह गाय घर के बाहर आ जाए तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। इसे घर में सुख-समृद्धि आने से भी जोड़कर देखा जाता है।
अगर लंबे समय से मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा फिर से हरा होने लगे तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है।
पूजा करते समय अगर चढ़ाया गया फूल अपने आप भगवान के चरणों में गिर जाए तो इसे कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। कहा जाता है कि मनोकामना पूरी होने की उम्मीद बढ़ सकती है।
अगर पूजा का दीपक बिना बुझें देर तक जलता रहे तो इसे भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
मोर को शुभ पक्षी माना जाता है। अगर घर के आसपास बार-बार मोर दिखाई दे तो कई लोग इसे अच्छे समय की शुरुआत का संकेत मानते हैं।
सुबह घर से निकलते समय मंदिर की घंटी या शंख की आवाज सुनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे दिन अच्छे से बीतता है और काम में सफलता मिल सकती है।
पूजा के समय नारियल एक ही बार में साफ तरीके से फूट जाए तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। कई लोग इसे शुभ कार्य पूरे होने से जोड़कर देखते हैं।
धार्मिक मान्यताओं में छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। अगर बच्चा बिना किसी वजह के बार-बार मुस्कुराता है तो कई लोग इसे घर के लिए शुभ संकेत मानते हैं।
अगर बिना ज्यादा कोशिश के लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाए तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। ज्योतिष में इसे किस्मत का साथ मिलने का इशारा माना जाता है।