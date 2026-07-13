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14 जुलाई को है आषाढ़ अमावस्या, पितरों को खुश करने के लिए क्या दान करें? जानें कौन-सी चीज किसे देनी चाहिए

Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। जानें इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और किसे कौन-सी वस्तु दान करने की परंपरा है।

Yogesh JoshiJul 13, 2026 10:33 am IST
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14 जुलाई को है आषाढ़ अमावस्या

इस साल आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई, मंगलवार को है। हिंदू धर्म में इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण किया जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम पर जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। मान्यता है कि अच्छे मन से किया गया दान शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान किया जा सकता है।

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अन्न का दान सबसे पहले

अगर आप अमावस्या पर दान करना चाहते हैं तो अन्न से शुरुआत कर सकते हैं। चावल, आटा, गेहूं, दाल या दूसरी खाने की चीजें किसी गरीब परिवार को दें। अगर आसपास कोई जरूरतमंद है तो उसे राशन देना भी अच्छा माना जाता है।

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तिल का दान

अमावस्या पर तिल का खास महत्व माना जाता है। पूजा और तर्पण में भी काले तिल का इस्तेमाल होता है। आप काले तिल किसी जरूरतमंद, मंदिर या योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। यह दान अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से करना चाहिए।

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कपड़े दान करें

दान में हमेशा साफ और पहनने लायक कपड़े ही दें। फटे या खराब कपड़े देने से बचें। अगर नए कपड़े देना संभव हो तो और भी अच्छा है। बरसात का समय है, इसलिए छाता या चप्पल जैसी चीजें भी दी जा सकती हैं।

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किसी को भरपेट खाना खिलाएं

अगर दान में कुछ देना संभव नहीं है तो किसी भूखे को खाना खिला दें। कई लोग इस दिन गाय, कुत्ते और कौए को भी भोजन देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसे भी अच्छा काम माना गया है।

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उड़द, गुड़ और तेल&nbsp;

आषाढ़ अमावस्या पर काली उड़द, गुड़ और सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये चीजें किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। कई लोग मंदिर में भी इनका दान करते हैं।

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&nbsp;दान करते समय ये बात याद रखें

दान उतना ही करें, जितना आसानी से कर सकें। सिर्फ दिखावे के लिए दान करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपकी मदद ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे, जिसे उसकी सच में जरूरत हो। यही सबसे बड़ा दान माना जाता है।

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&nbsp;ये चीजें दान न करें

टूटा हुआ सामान, खराब खाना या ऐसे कपड़े जो पहनने लायक न हों, उनका दान न करें। दान हमेशा ऐसी चीज का करें, जिससे सामने वाले का काम बने। अच्छी चीज देने से ही दान का सही मतलब पूरा होता है।

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पितरों के नाम पर करें मदद

अगर आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो भी अपने पितरों के नाम पर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। किसी को खाना खिलाना, राशन देना या कपड़े देना भी अच्छा काम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसे काम से पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

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पनी क्षमता के हिसाब से दान करें

आषाढ़ अमावस्या पर दान का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं है। किसी की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना और अच्छे मन से काम करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें और बिना किसी लालच के जरूरतमंद की मदद करें।

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