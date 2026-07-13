14 जुलाई को है आषाढ़ अमावस्या, पितरों को खुश करने के लिए क्या दान करें? जानें कौन-सी चीज किसे देनी चाहिए

14 जुलाई को है आषाढ़ अमावस्या

इस साल आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई, मंगलवार को है। हिंदू धर्म में इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण किया जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम पर जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। मान्यता है कि अच्छे मन से किया गया दान शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान किया जा सकता है।