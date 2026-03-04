गुलाल, मिठाई और जीत का जश्न, मनीष सिसोदिया के घर होली के रंग में ऐसे झूमे अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल बोले- हमारे खिलाफ साजिश रची गई

अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे खिलाफ साजिश रची गई थी और अदालत ने साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी एक 'कट्टर ईमानदार' पार्टी है और इसके सभी नेता पूरी तरह ईमानदार हैं। उन्होंने आगे कहा, यह भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि होली के मौके पर भी दिल्ली भर में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। कई सालों से त्योहारों के दौरान शराब की दुकानें बंद रहती थीं ताकि लोग शराब पीकर हंगामा न करें। लेकिन आज होली के दिन, जब सालों से दुकानें बंद रहती थीं, भाजपा सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर बहुत गलत काम किया है।