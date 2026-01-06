iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, कहीं आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

ऐपल के ये डिवाइस अब विंटेज घोषित

Apple ने साल की शुरुआत एक अहम अपडेट के साथ की है। कंपनी ने अपने Vintage Products List में कुछ और डिवाइसेज को शामिल कर लिया है। यह खबर उन यूजर्स के लिए चिंता की वजह हो सकती है जो अभी भी इन डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं।