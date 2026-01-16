Amazon Sale: iPhone 15 ₹50 हजार में, OnePlus और iQOO पर भी छूट; देखें टॉप डील्स

Amazon Great Republic Day Sale में ग्राहकों को OnePlus, Apple, iQOO और Oppo जैसे टॉप ब्रैंड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भारी छूट दी जा रही है। बैंक ऑफर्स के साथ कई प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स हजारों रुपये सस्ते में खरीदे जा सकते हैं, जिससे यह सेल नए फोन की प्लानिंग कर रहे यूजर्स के लिए सेल एक बेहतरीन मौका बन गई है।
डायनमिक आईलैंड और 5G सपोर्ट वाले आईफोन का लिस्टेड प्राइस तो 59,900 रुपये है लेकिन सेल के दौरान ऑफर्स के चलते यह 50,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।
नॉर्ड लाइनअप के इस फोन को 34,999 रुपये की जगह बैंक ऑफर्स के साथ 30,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 50MP मेन कैमरा सेटअप मिलता है।
प्रीमियम OnePlus फोन 10 हजार रुपये सस्ते में 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसकी कीमत 54,999 रुपये से शुरू है। इसमें 7400mAh बैटरी, 165Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है।
वीवो से जुड़े ब्रैंड के इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ 7000mAh बैटरी दी गई है। यह 72,999 रुपये के बजाय 65,999 रुपये में मिल रहा है।
ओप्पो के इस डिवाइस पर 6000 रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है, जिसके चलते 59,999 रुपये के बजाय इसे 53,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 200MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।