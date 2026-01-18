₹10 हजार से कम में मिल रहे Samsung M07, Redmi A4 5G समेत ये दमदार स्मार्टफोन

Amazon सेल की बेस्ट बजट फोन डील्स

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon की Great Republic Day सेल 16 जनवरी से शुरू हो गई है, जिसमें बजट सेगमेंट के फोन्स पर बड़ी छूट दी जा रही है। अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत में नया फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए बढ़िया मौका साबित हो सकती है। इस सेल में Samsung, Redmi, Realme और Lava जैसे ब्रैंड्स के कई स्मार्टफोन्स सस्ते मिल रहे हैं।