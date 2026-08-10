Amazon Sale: ये 6 डील्स मिस कीं तो पछताओगे! Galaxy S25 Ultra से iPad तक हुए सस्ते

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra को सेल में 94,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन का लॉन्च प्राइस 1,29,999 रुपये था, यानी सीधे 35,000 रुपये की छूट मिल रही है। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और एलिडिबल Prime ग्राहकों को 5 प्रतिशत कैशबैक भी मिल सकता है।