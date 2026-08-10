Amazon Sale: ये 6 डील्स मिस कीं तो पछताओगे! Galaxy S25 Ultra से iPad तक हुए सस्ते

Amazon Great Freedom Sale 2026 में स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन और होम अप्लायंसेज पर कई आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप इस सेल में कोई नया गैजेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन टॉप डील्स पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।
Samsung Galaxy S25 Ultra को सेल में 94,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन का लॉन्च प्राइस 1,29,999 रुपये था, यानी सीधे 35,000 रुपये की छूट मिल रही है। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और एलिडिबल Prime ग्राहकों को 5 प्रतिशत कैशबैक भी मिल सकता है।
Sennheiser Momentum 4 वायरलेस हेडफोन 21,740 रुपये में मिल रहे हैं, जबकि इनकी कीमत 34,990 रुपये है। यानी ग्राहकों को करीब 13,250 रुपये की बचत हो रही है। चुनिंदा बैंक कार्ड पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है।
OnePlus Pad Go 2 को Amazon Great Freedom Sale में 28,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 12.1 इंच का 120Hz डिस्प्ले, Dolby Vision सपोर्ट और 10,050mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। यह एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के काम के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
Apple का 11 इंच iPad भी सेल का हिस्सा है। इसमें A16 चिप, Liquid Retina डिस्प्ले और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी मिलती है। सेल के दौरान कीमत में कटौती इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बढ़िया विकल्प बनाती है।
HP OmniBook 5 को 78,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसका ओरिजनल प्राइस 88,225 रुपये है। इस तरह ग्राहकों को 9,235 रुपये की बचत हो रही है। लैपटॉप में 14 इंच 2K OLED डिस्प्ले, Snapdragon X1-26-100 प्रोसेसर, 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मिलता है।
बड़े परिवारों के लिए Haier का 596 लीटर 3-Star Frost Free Expert Inverter Refrigerator भी सेल में शामिल है। इसमें 2-in-1 Convertible डिजाइन, वॉटर डिस्पेंसर, डिजिटल LED कंट्रोल, SmartSense AI और Wi-Fi कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी MRP 1,21,890 रुपये है और इसपर बंपर छूट मिल रही है।